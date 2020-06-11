Manifestantes belgas pedem substituição de estátua de antigo rei por uma de zagueiro do Tottenham

Com os crescentes movimentos de manifestações antirracistas, manifestantes de Ekeren, na Bélgica, resolveram fazer uma petição para pedir a substituição do Rei Leopoldo II por uma do zagueiro Toby Alderweireld, que é nascido no local.

O antigo monarca, que teve uma estátua em sua homenagem depredada por manifestantes nos últimos dias, foi marcado pela colonização da República Democrática do Congo. Àquela época, o país era conhecido como "Congo Belga".

O documento assinado pelos habitantes de Ekeren entende que o zagueiro do Tottenham é um expoente de excelência do local e que por isso ele merece a homenagem.E MAIS:O dia do mercado: Flu desmente negociação por Thiago Silva, Timão mira Alex Teixeira, Coutinho na Inglaterra…Confira 20 craques para voltar a ver em ação com o retorno da La LigaTécnico da Juventus diz que é difícil encaixar Cristiano Ronaldo e Dybala no mesmo timeAtacante Tino Kadewere é apresentado pelo Olympique LyonLewandowski decide, Bayern vence, e está na final da Copa da Alemanha E MAIS: