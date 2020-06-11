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Manifestantes belgas pedem substituição de estátua de antigo rei por uma de zagueiro do Tottenham

Rei Leopoldo II teve estátua depredada e belgas pedem uma de Alderweireld no lugar...
LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2020 às 22:32

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 22:32

Crédito: AFP
Com os crescentes movimentos de manifestações antirracistas, manifestantes de Ekeren, na Bélgica, resolveram fazer uma petição para pedir a substituição do Rei Leopoldo II por uma do zagueiro Toby Alderweireld, que é nascido no local.
O antigo monarca, que teve uma estátua em sua homenagem depredada por manifestantes nos últimos dias, foi marcado pela colonização da República Democrática do Congo. Àquela época, o país era conhecido como "Congo Belga".
O documento assinado pelos habitantes de Ekeren entende que o zagueiro do Tottenham é um expoente de excelência do local e que por isso ele merece a homenagem.E MAIS:O dia do mercado: Flu desmente negociação por Thiago Silva, Timão mira Alex Teixeira, Coutinho na Inglaterra…Confira 20 craques para voltar a ver em ação com o retorno da La LigaTécnico da Juventus diz que é difícil encaixar Cristiano Ronaldo e Dybala no mesmo timeAtacante Tino Kadewere é apresentado pelo Olympique LyonLewandowski decide, Bayern vence, e está na final da Copa da Alemanha E MAIS:

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