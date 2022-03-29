Mané no Qatar! Senegal vence o Egito nos pênaltis e garante a classificação para a Copa do Mundo

Passaporte carimbado! Poucos meses depois de desbancar o Egito na final da Copa das Nações Africanas, o Senegal está na Copa do Mundo do Qatar. Novamente nos pênaltis, a equipe senegalesa conseguiu a classificação para o Mundial depois de vencer por 1 a 0 no tempo normal, gol de Dia. Sadio Mané, craque do Liverpool e que bateu o pênalti decisivo na final da CAN, repetiu a dose e converteu a cobrança que garantiu a vaga senegalesa na Copa.VANTAGEM ANULADAO Egito chegou para o jogo desta terça-feira com a vantagem de ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0 e poderia jogar pelo empate. Contudo, logo aos dois minutos de jogo, Senegal acabou com a vantagem egípcia. Em cobrança de falta, Dia aproveitou bate-rebate na área e empurrou para as redes para abrir o placar e empatar tudo.

ROTEIRO PARECIDOAssim como foi a final da Copa Africana de Nações e o jogo de ida do duelo por uma vaga na Copa, o jogo seguiu equilibrado e sem muitas chances reais de gol. Por jogar em casa, Senegal dominou a posse de bola e criou mais, mas pecou na hora de definir. Apostando nos contra-ataques e com Salah bem marcado, o Egito sofreu para criar chances.

TUDO IGUALNa etapa final, as equipes foram um pouco mais conservadoras, afinal, quem tomasse o gol poderia ficar de fora da Copa do Mundo. A medo de perder tirou a vontade de ganhar e o jogo ficou morno. Com o 1 a 0 persistindo até o apito final, a partida foi para a prorrogação em Dakar.

PAREDÃO EGÍPCIONo tempo extra, o Egito teve um herói para se manter na briga por uma vaga na Copa do Mundo: Mohamed El Shenawy. O goleiro da seleção egípcia fez duas defesas milagrosas no primeiro tempo da prorrogação para evitar o pior. Na etapa final do tempo extra, novamente o conservadorismo das equipes fez com que o resultado continuasse o mesmo e a decisão ficou para os pênaltis.

NO FIM, O SENEGAL ESTÁ NA COPA!​Nas primeiras cobranças, Koulibaly e Salah, dois jogadores de grandes clubes europeus, desperdiçaram para Senegal e Egito, respectivamente. Ciss e Zizo também perderam suas cobranças e 0 a 0 permaneceu até a terceira rodada de batidas. Ismaila Sarr, Dieng converteram para Senegal, Solia fez para o Egito, mas Mostafa Mohamed perdeu. Na batida decisiva, Mané, assim como na final da Copa das Nações, colocou na rede e encheu Senegal de alegria. Passaporte carimbado para o Qatar.