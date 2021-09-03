Mandzukic se aposenta e escreve para sua versão mais jovem: 'Futebol sempre fará parte da sua vida'

Crédito: Mandzukic classificou a Croácia para uma final de Copa do Mundo pela primeira vez na história (FRANCK FIFE / AFP

Nesta sexta-feira, Mario Mandzukic anunciou sua aposentadoria e publicou uma carta para sua versão mais jovem em sua rede social. Na postagem, o atacante de 35 anos relembrou sua trajetória, momentos importantes de sua carreira e disse estar ansioso por um novo capítulo. O croata foi revelado pelo Marsonia, e teve passagens pelo NK Zagreb, Dínamo Zagreb, Wolfsburg, Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Juventus e Al Duhail. Nesta temporada, fez 11 jogos pelo Milan, mas não marcou gols. Na Seleção Croata, foram 33 gols em 89 partidas, e fez história ao levar o país para uma final de Copa do Mundo, em 2018. "Querido pequeno Mario,

Ao calçar essas chuteiras pela primeira vez, você nem consegue imaginar o que vai experimentar no futebol. Você marcará gols nos maiores palcos e ganhará os maiores troféus com os maiores clubes. Represetando orgulhosamente sua nação, você ajudará a escrever a história do esporte croata.

Você terá sucesso porque terá boas pessoas ao seu redor - companheiros de time, treinadores, fãs, família, agente e amigos que sempre estarão lá para você. Você será eternamente grato a todos eles!

Acima de tudo, você terá sucesso porque sempre dará o seu melhor. No fim, é disso que você mais se orgulha. Você vai se sacificar muito, mas saberá que valeu a pena por causa de todos os momentos incríveis

Você reconhecerá o seu momento de aposentar-se, de colocar essas chuteiras em um armário, e não terá arrependimentos. O futebol sempre fará parte da sua vida, mas você está ansioso por um novo capítulo. Aproveite! Seu grande Mario