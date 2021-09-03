Mandzukic se aposenta e escreve para sua versão mais jovem: 'Futebol sempre fará parte da sua vida'

Nesta sexta-feira, Mario Mandzukic anunciou sua aposentadoria e publicou uma carta para sua versão mais jovem em sua rede social. Na postagem, o atacante de 35 anos relembrou sua trajetória, momentos importantes de sua carreira e disse estar ansioso por um novo capítulo. O croata foi revelado pelo Marsonia, e teve passagens pelo NK Zagreb, Dínamo Zagreb, Wolfsburg, Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Juventus e Al Duhail. Nesta temporada, fez 11 jogos pelo Milan, mas não marcou gols. Na Seleção Croata, foram 33 gols em 89 partidas, e fez história ao levar o país para uma final de Copa do Mundo, em 2018. "Querido pequeno Mario,
Ao calçar essas chuteiras pela primeira vez, você nem consegue imaginar o que vai experimentar no futebol. Você marcará gols nos maiores palcos e ganhará os maiores troféus com os maiores clubes. Represetando orgulhosamente sua nação, você ajudará a escrever a história do esporte croata.
Você terá sucesso porque terá boas pessoas ao seu redor - companheiros de time, treinadores, fãs, família, agente e amigos que sempre estarão lá para você. Você será eternamente grato a todos eles!
Acima de tudo, você terá sucesso porque sempre dará o seu melhor. No fim, é disso que você mais se orgulha. Você vai se sacificar muito, mas saberá que valeu a pena por causa de todos os momentos incríveis
Você reconhecerá o seu momento de aposentar-se, de colocar essas chuteiras em um armário, e não terá arrependimentos. O futebol sempre fará parte da sua vida, mas você está ansioso por um novo capítulo. Aproveite! Seu grande Mario
P.S.: Se acontecer de você jogar contra a Inglaterra na Copa do Mundo, esteja pronto por volta dos 109 minutos." Durante sua carreira, Mandzukic conquistou quatro Campeonatos Alemães, uma Champions League e um Mundial pelo Bayern, e quatro Campeonatos Italianos pela Juventus. O atacante também foi artilheiro da Eurocopa de 2012 e também recebeu o prêmio de gol do ano da UEFA 2016/17.