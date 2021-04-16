Mandzukic abre mão de salário após ficar mais de um mês indisponível por conta de lesão no Milan

Crédito: Divulgação / Site oficial do Milan

Depois de ficar quase dois meses afastado por conta de uma lesão muscular, o atacante Mario Mandzukic, do Milan, em gesto nobre de sua parte, abriu mão do salário do mês de março. Em entrevista à agência italiana "ANSA", o presidente do clube rubro-negro, Paolo Scaroni, confirmou a atitude do atleta.

+ Veja a tabela do Campeonato Italiano- Um gesto excepcional. Demonstra a ética e o profissionalismo do Mario Mandzukic, assim como seu respeito pelo Milan - disse o dirigente, que afirmou ainda que o clube usará o dinheiro na Fundação Milan. A instituição apoia jovens em condições de vulnerabilidade.

- O clube terá, portanto, a oportunidade de apoiar ainda mais a Fundação Milan para projetos em favor de jovens em condições de vulnerabilidade econômica e educacional, para quem o esporte é uma ferramenta de inclusão social.

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Contratado em janeiro para ser opção de ataque a Zlatan Ibrahimovic, o croata tem vínculo com o Milan somente até o final da temporada, em junho. Segundo o portal "RMC", os vencimentos do camisa 9 giram em torno de 300 mil por mês (R$ 2 milhões).