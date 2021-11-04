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Mandos de campo da final da Copa do Brasil entre Atlético-MG e Athletico-PR são definidos

O primeiro jogo será em Belo Horizonte no dia 12 de dezembro e a grande decisão, quando se conhecerá o campeão de 2021, será na Arana da Baixada, em Curitiba...
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Publicado em 

04 nov 2021 às 16:25

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 16:25

Crédito: Galo e Furacão vão decidir o título do maior mata-mata do futebol nacional em dezembro-(Divulgação/Athletico-PR
A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) realizou os sorteio dos mandos de campo da final da Copa do Brasil entre Athletico e Atlético-MG na tarde desta quinta-feira. 4 de novembro, na sede da entidade, no Rio de Janeiro. A grande final vai acontecer em Curitiba, na Arena da Baixada, em Curitiba. O jogo de ida será no Mineirão, em Belo Horizonte.
As duas finais da Copa do Brasil acontecem nos dias 12 e 15 de dezembro e encerram o calendário de 2021 no Brasil. O Furacão chegou à decisão passando por Avaí, Atlético-GO, Santos e Flamengo, sendo o único time invicto na competição, com cinco vitórias e três empates.
Já o Galo, que começou o torneio na terceira fase, por estar jogando a Libertadores, perdeu um duelo contra o contra o Bahia, por 2 a 1, nas oitavas. Os mineiros superaram Remo, Bahia, Fluminense e Fortaleza antes de chegar à final. Athletico-PR e Atlético-MG já garantiram mais R$ 23 milhões em premiações, mas o campeão levará R$ 56 milhões.

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