Mandos de campo da final da Copa do Brasil entre Atlético-MG e Athletico-PR são definidos

Crédito: Galo e Furacão vão decidir o título do maior mata-mata do futebol nacional em dezembro-(Divulgação/Athletico-PR

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) realizou os sorteio dos mandos de campo da final da Copa do Brasil entre Athletico e Atlético-MG na tarde desta quinta-feira. 4 de novembro, na sede da entidade, no Rio de Janeiro. A grande final vai acontecer em Curitiba, na Arena da Baixada, em Curitiba. O jogo de ida será no Mineirão, em Belo Horizonte.

As duas finais da Copa do Brasil acontecem nos dias 12 e 15 de dezembro e encerram o calendário de 2021 no Brasil. O Furacão chegou à decisão passando por Avaí, Atlético-GO, Santos e Flamengo, sendo o único time invicto na competição, com cinco vitórias e três empates.