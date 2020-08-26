Mandanda renova com o Olympique de Marselha por mais quatro anos

O Olympique de Marselha anunciou a renovação de contrato do goleiro Steve Mandanda por mais quatro temporada. Aos 35 anos, o goleiro francês estendeu seu vínculo até junho de 2024. O anúncio foi feito nesta quarta-feira através do site oficial do clube do sul da França.Ídolo do Olympique de Marselha, o goleiro é o recordista de jogos com a camisa do clube francês. Ao todo, o atleta defendeu a equipe em 549 partidas e está à frente de Roger Scotti, meio-campista do OM entre 1942 e 1958, com 454 jogos.