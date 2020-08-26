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Mandanda renova com o Olympique de Marselha por mais quatro anos

Aos 35 anos, goleiro é o atleta com mais jogos disputados pelo clube do sul da França...

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 14:26

LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2020 às 14:26
Crédito: Gerard Julien / AFP
O Olympique de Marselha anunciou a renovação de contrato do goleiro Steve Mandanda por mais quatro temporada. Aos 35 anos, o goleiro francês estendeu seu vínculo até junho de 2024. O anúncio foi feito nesta quarta-feira através do site oficial do clube do sul da França.Ídolo do Olympique de Marselha, o goleiro é o recordista de jogos com a camisa do clube francês. Ao todo, o atleta defendeu a equipe em 549 partidas e está à frente de Roger Scotti, meio-campista do OM entre 1942 e 1958, com 454 jogos.
Mandanda chegou ao Olympique de Marselha em 2007, depois de defender o Le Havre, e se tornou ídolo. Em 2016, o arqueiro se transferiu para o Crystal Palace, da Inglaterra, mas retornou ao clube francês um ano depois.

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