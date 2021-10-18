Mancini vibra com 'entrega' do Grêmio diante do Juventude

Crédito: Fernando Alves / EC Juventude

A estreia do técnico Vagner Mancini foi ‘perfeita’. Dentro da Arena, o Tricolor soube se impor diante do Juventude e venceu por 3 a 2.

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O resultado, que ainda não tira o Tricolor da zona de rebaixamento, ao menos dá esperanças ao torcedor de dias mais felizes na reta final da temporada.

Na coletiva de imprensa, o treinador gremista exaltou a entrega dos seus comandados dentro de casa.

‘O Grêmio jogou com a alma que o torcedor quer. Viu o que gostaria, e o que gostamos, em uma equipe. Um time organizado, que soube reter a bola e ser agressivo nos momentos certos. Caímos um pouco de produção, mas é normal. Faz parte do momento que a gente vive. Queremos que seja a retomada do Grêmio. Mostramos que o time pode jogar mais, ser mais agressivo e sair dessa situação incômoda’, afirmou.

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