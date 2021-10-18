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futebol

Mancini vibra com 'entrega' do Grêmio diante do Juventude

Tricolor superou o seu rival e continua vivo na briga pelo Z-4...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 out 2021 às 12:41

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 12:41

Crédito: Fernando Alves / EC Juventude
A estreia do técnico Vagner Mancini foi ‘perfeita’. Dentro da Arena, o Tricolor soube se impor diante do Juventude e venceu por 3 a 2.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O resultado, que ainda não tira o Tricolor da zona de rebaixamento, ao menos dá esperanças ao torcedor de dias mais felizes na reta final da temporada.
Na coletiva de imprensa, o treinador gremista exaltou a entrega dos seus comandados dentro de casa.
‘O Grêmio jogou com a alma que o torcedor quer. Viu o que gostaria, e o que gostamos, em uma equipe. Um time organizado, que soube reter a bola e ser agressivo nos momentos certos. Caímos um pouco de produção, mas é normal. Faz parte do momento que a gente vive. Queremos que seja a retomada do Grêmio. Mostramos que o time pode jogar mais, ser mais agressivo e sair dessa situação incômoda’, afirmou.
Calendário
Na próxima rodada, o Grêmio volta a campo para encarar o Atlético-GO. O time gaúcho é o 19º, com 26 pontos.

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