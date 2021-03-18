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Mancini festeja vitória, mas diz que não está satisfeito com desempenho do Corinthians

Após 3 a 0 sobre o Salgueiro e classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, treinador volta a falar que Timão 'pode jogar muito mais'...

Publicado em 18 de Março de 2021 às 01:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mar 2021 às 01:22
Crédito: Agência Corinthians
O técnico Vagner Mancini ainda não está satisfeito com o desempenho do Corinthians. Na avaliação do treinador, sua equipe "pode jogar muito mais". Ele, por outro lado, exaltou a vitória por 3 a 0 sobre o Salgueiro, na noite desta quarta-feira, pela Copa do Brasil.- Eu não estou satisfeito, não. acho que o Corinthians pode jogar muito mais. Agora é importante, lógico, quando você faz os ajustes, que a sua equipe vença as partidas. A gente vem de uma série invicta de jogos, a equipe tem sofrido poucos gols, mas o desempenho, é óbvio, está muito abaixo do que a gente espera. E isso é uma unanimidade aqui dentro do Corinthians, a gente sabe disso, os atletas também sabem que podem render mais. A gente teve o problema do campo, obvio que isso atrapalha, mas em relação ao jogo do São Caetano a gente teve uma produtividade melhor. Espero que melhore ainda mais para os jogos seguintes - afirmou o treinador.
O Corinthians não perdeu nesta temporada. Nos cinco jogos, foram dois empates e três vitórias. A invencibilidade deste ano aumenta se considerar as rodadas finais do Brasileirão de 2020, com mais dois empates, com Vasco e Internacional.
Na Copa do Brasil, o Corinthians terá na próxima fase o Retrô. No Paulistão, o Timão lidera o Grupo A, com oito pontos, três a mais do que o segundo colocado Santo André.

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