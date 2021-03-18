Mancini festeja vitória, mas diz que não está satisfeito com desempenho do Corinthians

O técnico Vagner Mancini ainda não está satisfeito com o desempenho do Corinthians. Na avaliação do treinador, sua equipe "pode jogar muito mais". Ele, por outro lado, exaltou a vitória por 3 a 0 sobre o Salgueiro, na noite desta quarta-feira, pela Copa do Brasil.- Eu não estou satisfeito, não. acho que o Corinthians pode jogar muito mais. Agora é importante, lógico, quando você faz os ajustes, que a sua equipe vença as partidas. A gente vem de uma série invicta de jogos, a equipe tem sofrido poucos gols, mas o desempenho, é óbvio, está muito abaixo do que a gente espera. E isso é uma unanimidade aqui dentro do Corinthians, a gente sabe disso, os atletas também sabem que podem render mais. A gente teve o problema do campo, obvio que isso atrapalha, mas em relação ao jogo do São Caetano a gente teve uma produtividade melhor. Espero que melhore ainda mais para os jogos seguintes - afirmou o treinador.