Mancini explica escolha por Davó: 'Precisávamos de explosão no ataque'

O técnico Vagner Mancini explicou a escolha por Matheus Davó na vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, líder do Campeonato Brasileiro, neste sábado. De acordo com o treinador corintiano, por conta das características da equipe gaúcha era preciso contar com um atleta de velocidade no time titular.

- A escolha do Davó foi em cima do que tenho acompanhado nos treinamentos. A partir do momento que perdemos o Mantuan, buscava exatamente um outro jogador que tivesse uma mobilidade boa, que ocupasse espaços com velocidade. Nesses dois dias de preparação tive a chance de explicar bem ao Davó aquilo que seria necessário que ele fizesse no jogo, e ele fez muito bem feito - afirmou o comandante em entrevista coletiva após a partida.Vagner Mancini valorizou a atuação do camisa 33 e afirmou que o jovem de 21 anos pode ganhar uma sequência nas próximas partidas.