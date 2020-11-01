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futebol

Mancini explica escolha por Davó: 'Precisávamos de explosão no ataque'

Atacante não vinha sendo aproveitado nos últimos meses, mas ganhou chance como titular e fez o gol da vitória sobre o Internacional, na Neo Química Arena...

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 23:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2020 às 23:40
O técnico Vagner Mancini explicou a escolha por Matheus Davó na vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, líder do Campeonato Brasileiro, neste sábado. De acordo com o treinador corintiano, por conta das características da equipe gaúcha era preciso contar com um atleta de velocidade no time titular.
- A escolha do Davó foi em cima do que tenho acompanhado nos treinamentos. A partir do momento que perdemos o Mantuan, buscava exatamente um outro jogador que tivesse uma mobilidade boa, que ocupasse espaços com velocidade. Nesses dois dias de preparação tive a chance de explicar bem ao Davó aquilo que seria necessário que ele fizesse no jogo, e ele fez muito bem feito - afirmou o comandante em entrevista coletiva após a partida.Vagner Mancini valorizou a atuação do camisa 33 e afirmou que o jovem de 21 anos pode ganhar uma sequência nas próximas partidas.
- Se trata de um atleta que vinha jogando pouco, suportou cerca de 60, 65 minutos da partida. É um atleta que a característica permite que a gente dê algumas oportunidades. Para esse jogo, precisávamos de um atleta com explosão para preencher espaços, e ele foi muito bem. O gol representou bem a estratégia que tínhamos armado. Davó larga na frente para o próximo jogo. Ainda não sei se teremos o Jô - disse o treinador.

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