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Mancini explica alterações de jovens em empate do Corinthians: 'Não fizeram um bom jogo'

Rodrigo Varanda, Vitinho e Cauê foram substituídos no intervalo da partida contra o São Bento, quando o Timão ainda estava atras do placar...

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 16:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 abr 2021 às 16:00
Escalados como titular no empate do Corinthians contra o São Bento, em 1 a 1, nesta sexta-feira (16), Neo Química Arena, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, o trio Vitinho, Rodrigo Varanda e Cauê foram substituídos o intervalo da partida, quando o Timão ainda perdia por 1 a 0.
O técnico corintiano Vagner Mancini admitiu que os jogadores não foram bem, muito por conta do gol sofrido logo aos sete minutos de jogo, que fez com que o Timão tivesse que se expor diante de um time resguardado defensivamente.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos– Eu também não gostei da atuação deles hoje no jogo, eu acho que muito em cima do que aconteceu na partida, a gente tomou um gol cedo e aí você tem que se expor mais, arriscar, chegar, entrar na área e entrar em uma zona de campo onde é muito mais apertado, onde você tem uma tendência de errar mais, porque você encontra um adversário, ganhando uma partida logo aos sete minutos de jogo, mais fechado, o que acaba proporcionando mais erros ao adversário, e eu acho que isso foi decisivo para a partida – disse Mancini em entrevista coletiva virtual após a partida.
Contudo o comandante do Timão garante que a má atuação das pratas da casa, promovidos nesta temporada, não fará com que ele ganhe menos chances, mas, pelo contrário, utilizará como forma de amadurecimento.

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