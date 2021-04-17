Mancini explica alterações de jovens em empate do Corinthians: 'Não fizeram um bom jogo'

Escalados como titular no empate do Corinthians contra o São Bento, em 1 a 1, nesta sexta-feira (16), Neo Química Arena, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, o trio Vitinho, Rodrigo Varanda e Cauê foram substituídos o intervalo da partida, quando o Timão ainda perdia por 1 a 0.

O técnico corintiano Vagner Mancini admitiu que os jogadores não foram bem, muito por conta do gol sofrido logo aos sete minutos de jogo, que fez com que o Timão tivesse que se expor diante de um time resguardado defensivamente.

>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos– Eu também não gostei da atuação deles hoje no jogo, eu acho que muito em cima do que aconteceu na partida, a gente tomou um gol cedo e aí você tem que se expor mais, arriscar, chegar, entrar na área e entrar em uma zona de campo onde é muito mais apertado, onde você tem uma tendência de errar mais, porque você encontra um adversário, ganhando uma partida logo aos sete minutos de jogo, mais fechado, o que acaba proporcionando mais erros ao adversário, e eu acho que isso foi decisivo para a partida – disse Mancini em entrevista coletiva virtual após a partida.