Mancini esboça time titular do Corinthians para enfrentar o São Paulo; confira provável escalação

O Corinthians encerrou na manhã deste sábado (1) a sua preparação para enfrentar o São Paulo, neste domingo (2), às 22h15, pela décima rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena.
Foi a única atividade que o técnico Vagner Mancini com todo o elenco que está a disposição, já que na sexta-feira (30) os jogadores que atuaram mais do que 45 minutos na derrota por 2 a 0 contra o Peñarol (URU), na quinta-feira (29), pela segunda rodada do grupo E da Copa Sul-Americana, fizeram apenas um trabalho regenerativo na parte interna do CT Joaquim Grava, e não foram a campo.O treinador do Timão, que é alvo de críticas por conta da torcida, principalmente pela ausência de vitória nas duas partidas da Sul-Americana, esboçou o time em um trabalho tático, no início do treinamento. Além disso, Mancini organizou um trabalho de bolas paradas, ofensivas e defensivas, e um treino técnico em campo reduzido.
O provável time titular para o Majestoso é: Cássio, Fagner (João Victor), Raul Gustavo (Jemerson), Gil e Lucas Piton (Fábio Santos); Gabriel e Camacho (Ramiro; Gustavo Mosquito, Luan (Vitinho) e Otero (Gabriel Pereira); Cauê.
Todos os atletas do elenco resultaram negativo para os testes de Covid-19 que foram submetidos na sexta-feira (30). Neste domingo (2), antes do jogo, eles farão os mesmos exames novamente.
Após o treino, o grupo se manteve hospedado no Hotel Gildásio Miranda, localizado no próprio CT.
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Pressão para o clássico
Antes da atividade, membros da “Camisa 12”, torcida uniformizada corintiana, protestou na porta do Centro de Treinamentos, onde instalou cruzes com nomes de alguns atletas. Nomes mais experientes, como Cássio, Fagner, Gil, Fábio Santos, entre outros, além do técnico Vagner Mancini, foram alvos da manifestações.