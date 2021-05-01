Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Mancini esboça time titular do Corinthians para enfrentar o São Paulo; confira provável escalação
futebol

Mancini esboça time titular do Corinthians para enfrentar o São Paulo; confira provável escalação

Treinador corintiano também comandou atividades de bola parada e em campo reduzido...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mai 2021 às 14:27

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 14:27

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians encerrou na manhã deste sábado (1) a sua preparação para enfrentar o São Paulo, neste domingo (2), às 22h15, pela décima rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena.
Foi a única atividade que o técnico Vagner Mancini com todo o elenco que está a disposição, já que na sexta-feira (30) os jogadores que atuaram mais do que 45 minutos na derrota por 2 a 0 contra o Peñarol (URU), na quinta-feira (29), pela segunda rodada do grupo E da Copa Sul-Americana, fizeram apenas um trabalho regenerativo na parte interna do CT Joaquim Grava, e não foram a campo.O treinador do Timão, que é alvo de críticas por conta da torcida, principalmente pela ausência de vitória nas duas partidas da Sul-Americana, esboçou o time em um trabalho tático, no início do treinamento. Além disso, Mancini organizou um trabalho de bolas paradas, ofensivas e defensivas, e um treino técnico em campo reduzido.
O provável time titular para o Majestoso é: Cássio, Fagner (João Victor), Raul Gustavo (Jemerson), Gil e Lucas Piton (Fábio Santos); Gabriel e Camacho (Ramiro; Gustavo Mosquito, Luan (Vitinho) e Otero (Gabriel Pereira); Cauê.
Todos os atletas do elenco resultaram negativo para os testes de Covid-19 que foram submetidos na sexta-feira (30). Neste domingo (2), antes do jogo, eles farão os mesmos exames novamente.
Após o treino, o grupo se manteve hospedado no Hotel Gildásio Miranda, localizado no próprio CT.
>> Confira os próximos jogos do Timão no Paulista e faça as simulações
Pressão para o clássico
Antes da atividade, membros da “Camisa 12”, torcida uniformizada corintiana, protestou na porta do Centro de Treinamentos, onde instalou cruzes com nomes de alguns atletas. Nomes mais experientes, como Cássio, Fagner, Gil, Fábio Santos, entre outros, além do técnico Vagner Mancini, foram alvos da manifestações.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Viana terá mutirão para emissão de nova carteira de identidade
Imagem de destaque
Feriado de Nossa Senhora da Penha: confira o que funciona no ES
Imagem de destaque
Ministério Público do ES abre vagas de estágio de pós-graduação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados