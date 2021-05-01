Mancini esboça time titular do Corinthians para enfrentar o São Paulo; confira provável escalação

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians encerrou na manhã deste sábado (1) a sua preparação para enfrentar o São Paulo, neste domingo (2), às 22h15, pela décima rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena.

Foi a única atividade que o técnico Vagner Mancini com todo o elenco que está a disposição, já que na sexta-feira (30) os jogadores que atuaram mais do que 45 minutos na derrota por 2 a 0 contra o Peñarol (URU), na quinta-feira (29), pela segunda rodada do grupo E da Copa Sul-Americana, fizeram apenas um trabalho regenerativo na parte interna do CT Joaquim Grava, e não foram a campo.O treinador do Timão, que é alvo de críticas por conta da torcida, principalmente pela ausência de vitória nas duas partidas da Sul-Americana, esboçou o time em um trabalho tático, no início do treinamento. Além disso, Mancini organizou um trabalho de bolas paradas, ofensivas e defensivas, e um treino técnico em campo reduzido.

O provável time titular para o Majestoso é: Cássio, Fagner (João Victor), Raul Gustavo (Jemerson), Gil e Lucas Piton (Fábio Santos); Gabriel e Camacho (Ramiro; Gustavo Mosquito, Luan (Vitinho) e Otero (Gabriel Pereira); Cauê.

Todos os atletas do elenco resultaram negativo para os testes de Covid-19 que foram submetidos na sexta-feira (30). Neste domingo (2), antes do jogo, eles farão os mesmos exames novamente.

Após o treino, o grupo se manteve hospedado no Hotel Gildásio Miranda, localizado no próprio CT.

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Pressão para o clássico