Mancini esbanja confiança sobre permanência do Grêmio na Série A: 'Matematicamente temos chances'

A derrota por 3 a 1 sofrida para o Bahia, na noite desta sexta-feira, pela 36ª do Campeonato Brasileiro, dificultou ainda mais a vida do Grêmio que ainda sonha em deixar o Z-4 da competição.Entretanto, mesmo entendendo que o quanto delicada a situação do Imortal está, Vagner Mancini preferiu adotar um discurso motivador. Com mais três jogos pela frente, o técnico mira os 9 pontos que ainda restam para ser disputados, destacando que de forma alguma irá 'jogar a toalha'.

"Temos a obrigação de seguir lutando porque faltam nove pontos a ser disputados. Matematicamente temos chances. De maneira alguma jogar a toalha. Vamos seguir lutando, exigindo uma performance diferente, não só no aspecto técnico, mas físico e tático. O time não funcionou, todos estamos decepcionados com o que vimos. Nos mobilizamos, contagiamos e infelizmente acabou não dando certo", declarou.

Analisando a partida, lamentou os erros do Imortal em campo. Além disso, pontuou também que suas escolhas, de certa forma, 'não tenham sido as melhores'.

"Foram vistos erros. Não estou deixando de falar sobre eles, estou assumindo que talvez as escolhas não tenham sido as melhores, em um dia no qual a gente, coletivamente, foi muito abaixo. Quando você tem uma equipe que consegue se fortalecer, individualmente as peças aparecem. Quando você tem erros táticos ao longo do jogo, teu sistema enfraquece, confiança cai, a performance também", concluiu.