Mancini diz que chuva foi importante ao Corinthians e valoriza 'superação'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians sofreu dois gols, mas conseguiu o empate com o Palmeiras por 2 a 2, na noite desta quarta-feira, na Neo Química Arena. Os gols alvinegros saíram quando chovia bastante em Itaquera e o gramado estava encharcado. Após a partida, o técnico Vagner Mancini disse que a chuva ocorreu em momento "importante" e valorizou a superação do time que teve diversos desfalques por causa do surto de coronavírus.- Acho que a chuva veio num momento importante para nós, o Palmeiras era superior, tinha aberto dois gols de vantagem e a chuva acabou equilibrando. Mas o grande momento do Corinthians foi no segundo tempo, com um pouco de chuva e um pouco sem. Acho que o Corinthians se encaixou melhor a partir do momento que entendeu o jogo, mas a grande virada foi na segunda etapa, o time voltou diferente, independentemente da chuva. Não deu espaços, brigou, valorizou mais a bola - avaliou o treinador.

Mancini disse que o time foi montado na "palestra". Na terça-feira, oito jogadores haviam sido diagnosticados com coronavírus. Nesta quarta, Camacho apresentou febre e deixou a concentração, e Léo Natel sentiu dores decorrentes de um trauma na perna.

- Temos que enaltecer a superação do Corinthians em campo, um time que foi montado na palestra, não fez um treino tático. Embora seja um elenco que treina diariamente, para esse duelo foi feito tudo na palestra dentro do vestiário. Isso de certa forma oferece uma facilidade ao adversário até o time encaixar - afirmou Mancini.

Camacho realizará exame para saber se a febre é por causa do coronavírus. Os jogadores que foram infectados pela doença e são desfalques certos são os goleiros Cássio e Guilherme, os laterais Fagner e Fábio Santos, o zagueiro Raul, os volantes Gabriel e Ramiro e o atacante Cauê. Além disso, mais 11 profissionais do clube tiveram testes positivos para a Covid-19.