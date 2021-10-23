Mancini define Paulo Miranda como parceiro de Kannemann na defesa do Grêmio

O Grêmio volta a campo na próxima segunda-feira e o técnico Vagner Mancini começa a definir a sua equipe para encarar o Atlético-GO.
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No sistema defensivo o treinador não tem mais dúvida. Paulo Miranda ganhou a disputa com Ruan e vai formar dupla com Kannemann.
Com mais espaço junto a nova comissão técnica, Paulo Miranda terá a oportunidade de finalmente se firmar no elenco Tricolor.
Geromel
Recuperado de lesão, Pedro Geromel está liberado pelo departamento médico, mas caso seja relacionado para o jogo, ele fica no banco de reservas.