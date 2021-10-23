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futebol

Mancini define Paulo Miranda como parceiro de Kannemann na defesa do Grêmio

Zagueiro ganha espaço com a nova comissão técnica e vai atuar ao lado do argentino contra o Atlético-GO...
LanceNet

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Publicado em 

23 out 2021 às 11:15

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 11:15

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA
O Grêmio volta a campo na próxima segunda-feira e o técnico Vagner Mancini começa a definir a sua equipe para encarar o Atlético-GO.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
No sistema defensivo o treinador não tem mais dúvida. Paulo Miranda ganhou a disputa com Ruan e vai formar dupla com Kannemann.
Com mais espaço junto a nova comissão técnica, Paulo Miranda terá a oportunidade de finalmente se firmar no elenco Tricolor.
Geromel
Recuperado de lesão, Pedro Geromel está liberado pelo departamento médico, mas caso seja relacionado para o jogo, ele fica no banco de reservas.

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