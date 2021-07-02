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futebol

Mancini comemora classificação da Itália na Euro: 'Tinha certeza que eles fariam uma grande partida'

Treinador da Seleção Italiana comemorou a classificação da sua equipe para as semifinais da Eurocopa...

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 19:50

LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2021 às 19:50
Crédito: ANDREAS GEBERT / POOL / AFP
O treinador da Seleção Italiana, Roberto Mancini, comemorou a classificação da sua equipe para a semifinal da Eurocopa. O comandante italiano celebrou a vitória por 2 a 1 contra a Bélgica nesta sexta-feira e agora enfrentará a Espanha na próxima fase.
Veja o mata-mata da Eurocopa- Merecemos vencer. Os meninos foram extraordinários. Só sofremos nos últimos 10 minutos porque estávamos muito cansados. Poderíamos ter marcado mais alguns gols. Bélgica melhor no início? Eu não diria, foi um jogo bastante aberto - disse Mancini.
Roberto Mancini também comentou sobre a partida da sua equipe no confronto desta sexta-feira. O treinador elogiou o desempenho de seus jogadores .
- Não tínhamos um objetivo mínimo, queríamos dar o nosso melhor, o caminho ainda é longo, faltam dois jogos, vamos ver o que acontece. Vamos aproveitar esta vitória, então vamos pensar sobre isso. Parabéns aos meus meninos, eles foram muito bons. Eu tinha certeza que eles fariam uma grande partida - concluiu o treinador da Itália.
Com a vitória, a Itália enfrentará a Espanha na semifinal da Eurocopa nesta terça-feira, às 16h (de Brasília).

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