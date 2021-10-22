Mancini começa a esboçar o Grêmio para encarar o Atlético-GO

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Após vencer o Juventude, o Grêmio volta a campo na próxima segunda-feira e o time precisa somar pontos para deixar a temida zona de rebaixamento.

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Com tempo para trabalhar até o duelo fora de casa, o técnico Vagner Mancini vai montar a equipe com o que tem de melhor e pode ganhar um reforço de peso.

Recuperado de lesão, Miguel Borja faz trabalho no gramado e pode ficar com a vaga de Diego Souza no comando de ataque.

Outra posição em debate é na defesa. Ruan e Paulo Miranda disputam a vaga ao lado de Kannemann enquanto Geromel permanece fora de combate.