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futebol

Mancini começa a esboçar o Grêmio para encarar o Atlético-GO

Treinador pode contar com a volta do centroavante Miguel Borja, que estava lesionado...

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 18:18

LanceNet

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Publicado em 

22 out 2021 às 18:18
Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
Após vencer o Juventude, o Grêmio volta a campo na próxima segunda-feira e o time precisa somar pontos para deixar a temida zona de rebaixamento.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Com tempo para trabalhar até o duelo fora de casa, o técnico Vagner Mancini vai montar a equipe com o que tem de melhor e pode ganhar um reforço de peso.
Recuperado de lesão, Miguel Borja faz trabalho no gramado e pode ficar com a vaga de Diego Souza no comando de ataque.
Outra posição em debate é na defesa. Ruan e Paulo Miranda disputam a vaga ao lado de Kannemann enquanto Geromel permanece fora de combate.
Confira a provável escalação: Brenno; Vanderson; Paulo Miranda (Ruan), Kannemann e Rafinha; Thiago Santos e Villasanti; Alisson, Jean Pyerre e Douglas Costa; Borja (Diego Souza).

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