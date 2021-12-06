Mancini cita falha da marcação do Grêmio em gol do Corinthians

O domingo termina de maneira amarga para o Grêmio. Na Neo Química Arena, o Tricolor vencia o Corinthians por 1 a 0, quando levou o empate e complicou de vez a sua situação no Campeonato Brasileiro.

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Na coletiva de imprensa, o técnico Vagner Mancini não escondeu a sua chateação com a falha na marcação que culminou com o gol do adversário.

‘A postura de marcação da equipe vinha muito bem até o lance aos 42 do segundo tempo, onde a gente afrouxa a marcação e dá a possibilidade do arremate de fora da área, de um jogador que eu havia chamado a atenção. A gente acabou tomando um gol, que é óbvio que jogou uma ducha de água fria em cima de todos nós’, declarou.

Vai escapar?

Em outro momento da coletiva, o treinador deixou claro que ainda crê na salvação do rebaixamento, já que resta uma rodada e o Grêmio encara o Atlético-MG, em casa.

‘Dependendo dos resultados, o Grêmio ainda tem chance. Não acho que está próximo do zero. Chance é chance. Eu acredito muito nisso ainda’, finalizou.