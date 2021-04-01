Mancini afirma que espera que os jogadores do Corinthians entre no time para não sair mais

O técnico Vagner Mancini não esconde a sua insatisfação com o elenco do Corinthians. Mesmo há nove jogos sem perder, o treinador busca um desempenho melhor do seu time.
Confira o vídeo a seguir onde Mancini diz o que espera dos jogadores do Timão!
Publicado em 01 de Abril de 2021 às 10:23
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