Manchester United x Young Boys: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League

Chegou a hora da bola rolar pela última rodada da fase de grupos da Champions League. E nesta quarta-feira, na Terra da Rainha, o Manchester United, já classificado para as oitavas de final, recebe o Young Boys. O duelo acontece no Old Trafford, às 17h (de Brasília).MANCHESTER UNITEDJá classificado e com a primeira colocação garantida, os Red Devils entrarão em campo com um time alternativo, como revelou o técnico Ralf Rangnick. Visando a sequência pesada da temporada, o clube inglês quer descansar os principais jogadores, como Cristiano Ronaldo, que deverá ficar de fora.

- Ainda não decidi (a equipe), mas faz sentido darmos descanso a alguns jogadores devido à lotada lista de jogos. Precisamos ter certeza de ter o maior número possível de jogadores recuperados, mas também precisamos de um impulso positivo. No primeiro jogo deste grupo, perdemos para o Young Boys, então precisamos compensar isso - disse Rangnick.

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YOUNG BOYSO time suíço não possui mais chances de conquistar a vaga nas oitavas de final, mas ainda sonha com uma classificação para a Europa League. Para isso, a equipe de David Wagner precisa vencer o Manchester United e torcer por uma vitória do Villarreal sobre a Atalanta.

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Manchester United x Young BoysChampions LeagueGrupo F - 6ª Rodada​Data e horário: 07/12/2021, às 17h (de Brasília)​Local: Old Trafford, em Manchester (ING)Árbitro: Benoît Bastien (FRA)Assistentes: Hicham Zakrani (FRA) e Aurélien Berthomieu (FRA)Transmissão: HBO Max

PROVÁVEIS TIMES

MANCHESTER UNITED (Técnico: Ralf Rangnick)Henderson; Wan-Bissaka, Mengi (Lindelöf), Bailly e Alex Telles (Luke Shaw); Matic, Van de Beek, Lingard (Mata) e McTominay; Elanga e Greenwood.

Desfalques: Pogba, Martial, Varane e Cavani (lesionados); Luke Shaw e Lingard (dúvidas).​YOUNG BOYS (Técnico: David Wagner)Faivre; Hefti, Lustenberger (Burgy), Lauper e Lefort; Aebischer, Martins Pereira e Sierro; Elia, Siebatcheu e Ngamaleu.

Desfalques: Jean-Pierre Nsame, Monteiro, Zesiger, Petignat, David von Ballmoos, Fassnacht e García (lesionados).