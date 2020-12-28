Manchester United x Wolves: saiba onde assistir e prováveis escalações

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Na saideira de 2020, o Manchester United recebe o Wolverhampton nesta terça-feira pela 16ª rodada do Campeonato Inglês. As duas equipes vêm de empate na rodada do Boxing Day e se enfrentam no Old Trafford, às 17h (de Brasília).

+ Veja a tabela da Premier LeagueInvicto há oito rodadas no Campeonato Inglês, o Manchester United tenta se recuperar do duro golpe que foi a eliminação na fase de grupos da Champions League. Na última rodada, em jogo muito disputado com o Leicester, os Diabos Vermelhos empataram em 2 a 2 com os Foxes, fora de casa.

- Este ano tem sido estranho. Quando você joga no Manchester United você se acostuma com o ritmo de jogar e se recuperar, jogar e se recuperar, e eu também tenho um time grande. Então você tem que prepará-los física e mentalmente. Somos cada vez mais consistentes na forma como queremos jogar e pressionar e como queremos ser, com ou sem a bola - disse Solskjaer.

Já do lado dos Wolves, o calendário de fim de ano foi um pouco mais cruel. Enquanto o Manchester United jogou no sábado e teve dois dias para descansar, os Lobos entraram em campo no domingo e já jogam novamente nesta terça-feira. O técnico Nuno Espírito Santo comentou sobre isso.

- É muito difícil. A programação é muito exigente para todos. Não há muito tempo para se recuperar, mas é o que fazemos agora. No ciclo, o domingo é o momento de se recuperar bem. Segunda-feira se prepara a partida e jogue em Old Trafford. Vai ser muito difícil, mas os sinais são bons. Vamos ver a avaliação dos jogadores e decidiremos com quem vamos começar - disse o português.

+ Confira as 20 transações internacionais mais caras da décadaFICHA TÉCNICA

Manchester United x WolverhamptonCampeonato Inglês - 16ª rodada

Data e horário: 29/12/2020, às 17h (de Brasília)​Local: Old Trafford, em Manchester (ING)Árbitro: Jonathan MossAssistentes: Marc Perry e Dan RobathanOnde ver: Fox Sports e tempo real do LANCE!

PROVÁVEIS TIMESMANCHESTER UNITED (Técnico: Ole Gunnar Solskjaer)De Gea; Tuanzebe, Maguire, Bailly e Alex Telles; Fred, McTominay, Greenwood, Bruno Fernandes e Rashford; Cavani.

Desfalques: Victor Lindelöf e Aaron Wan-Bissaka (lesionados).

WOLVERHAMPTON (Técnico: Nuno Espírito Santo)Rui Patrício; Nélson Semedo, Coady, Saïss e Ait Nouri; Rúben Neves, João Moutinho, Adama Traoré, Daniel Podence e Pedro Neto; Fábio Silva.