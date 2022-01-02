Manchester United x Wolverhampton: onde assistir, horário e prováveis escalações

O Manchester United recebe o Wolverhampton nesta segunda-feira, às 14h30 (horário de Brasília), pela Premier League. Os Red Devils vêm de vitória diante do Burnley e buscam outro triunfo para se aproximar do G-4 aproveitando a derrota do Arsenal para o Manchester City no último sábado.CR7 VAI PARA O JOGO?- Eu não vejo nenhuma razão para que ele não esteja disponível para disputar outro jogo. Fisicamente parece bem e está fazendo tudo. Eu não vejo motivo para ele não jogar três partidas em oito dias, mas se em alguma ocasião ele deve descansar e isso não será um problema - disse Ralf Rangnick, comandante do Manchester United.