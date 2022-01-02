Manchester United x Wolverhampton: onde assistir, horário e prováveis escalações

O Manchester United recebe o Wolverhampton nesta segunda-feira, às 14h30 (horário de Brasília), pela Premier League. Os Red Devils vêm de vitória diante do Burnley e buscam outro triunfo para se aproximar do G-4 aproveitando a derrota do Arsenal para o Manchester City no último sábado.CR7 VAI PARA O JOGO?- Eu não vejo nenhuma razão para que ele não esteja disponível para disputar outro jogo. Fisicamente parece bem e está fazendo tudo. Eu não vejo motivo para ele não jogar três partidas em oito dias, mas se em alguma ocasião ele deve descansar e isso não será um problema - disse Ralf Rangnick, comandante do Manchester United.
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DUAS SEMANAS SEM JOGODevido aos casos de Covid-19 no elenco do Wolverhampton, a equipe de Bruno Lage não entra em campo desde o último dia 19 de dezembro quando arrancou um empate diante do Chelsea no Stamford Bridge. Ainda assim, os Lobos buscam uma vitória e tentam se aproximar do Manchester United na classificação.
FICHA TÉCNICA:Manchester United x Wolverhampton
Data e horário: 3/1/2022, às 14h30 (de Brasília)Local: Old Trafford, em Manchester (ING)Onde assistir: ESPN Brasil e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MANCHESTER UNITED (Técnico: Ralf Rangnick)De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Maguire e Shaw; Greenwood, McTominay, Matic e Bruno Fernandes; Cristiano Ronaldo e Cavani
Desfalques: Eric Bailly e Paul Pogba (machucados). Victor Lindelof (Covid-19)
WOLVERHAMPTON (Técnico: Bruno Lage)Sa; Kilman, Coady e Saiss; Hoever, Neves, Moutinho e Marçal; Traore, Jimenez e Podence
Desfalques: Pedro Neto, Jonny, Willy Boly, Hwang Hee-chan, Yerson Mosquera e Rayan Ait-Nouri (machucados)