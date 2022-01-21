  • Manchester United x West Ham: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League
futebol

Manchester United x West Ham: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Separados por apenas dois pontos, Diabos Vermelhos tentam ultrapassar o rival londrino para ficar mais perto de vaga na próxima edição da Champions League...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jan 2022 às 16:57

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 16:57

Tem confronto direto valendo vaga nas primeiras posições do Campeonato Inglês neste sábado. Time de Cristiano Ronaldo, o Manchester United recebe o West Ham, no Old Trafford, tentando se aproximar do G-4 do torneio nacional. A partida acontece às 12h (de Brasília).MANCHESTER UNITEDTentando encontrar o bom momento desde a chegada de Ralf Rangnick, os Diabos Vermelhos vêm de dois jogos sem saber o que é perder. Diante do seu torcedor, Cristiano Ronaldo e companhia tentarão dar sequências aos bons resultados. Na última partida, os Red Devils venceram o Brentford por 3 a 1.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
WEST HAMSonhando com uma vaga na próxima Champions League, o West Ham atualmente ocupa a quarta colocação do Campeonato Inglês, fechando o G-4. Nas últimas quarto partidas, o time de Londres tem três vitórias. No entanto, na rodada passada, a equipe de David Moyes perdeu de 3 a 2 para o Leeds.
+ Dembélé é afastado no Barcelona: veja 15 jogadores negociáveis na EuropaFICHA TÉCNICA
Manchester United x West HamPremier League - Campeonato Inglês23ª Rodada​Data e horário: 22/01/2022, às 12h (de Brasília)​Local: Estádio Old Trafford, em Manchester (ING)Árbitro: Jonathan MossAssistentes: Marc Perry e Timothy WoodTransmissão: Star+
PROVÁVEIS TIMES
MANCHESTER UNITED (Técnico: Ralf Rangnick)De Gea; Diogo Dalot, Varane, Maguire e Alex Telles; Fred, McTominay; Greenwood, Bruno Fernandes, Elanga; Cristiano Ronaldo.
Desfalques: Luke Shaw, Pogba e Wan-Bissaka (lesionados); Lindelöf e Sancho (problemas pessoais);Cavani e Lingard (dúvidas); Bailly (convocado para a seleção).
WEST HAM (Técnico: David Moyes)Fabianski; Coufal, Diop, Dawson e Cresswell; Declan Rice, Soucek, Bowen, Lanzini e Pablo Fornals; Michail Antonio.
Desfalques: Ogbonna (lesionado); Zouma e Noble (dúvidas); Benrahma (convocado para a seleção).
Crédito: ManchesterUnitedvenceuoWestHampor2a1,emLondres,noprimeiroturno(Foto:IANKINGTON/AFP

