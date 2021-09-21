Manchester United x West Ham: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa da Liga Inglesa

Tem jogo eliminatória na Terra da Rainha nesta quarta-feira. Pela Copa da Liga Inglesa, Manchester United e West Ham se enfrentam pela terceira fase da competição. O jogo acontece no Old Trafford, às 15h45 (de Brasília). Em caso de empate, a vaga será decidida nas cobranças de pênaltis.MANCHESTER UNITEDApós vencer o West Ham no último domingo, de virada, pelo Campeonato Inglês, o Manchester United volta a reencontrar os Hammer. Desta vez, porém, o técnico Ole Gunnar Solskjaer mandará a campo uma equipe alternativa e não deverá ter nomes como Bruno Fernandes, Pogba e Cristiano Ronaldo.
WEST HAMAinda remoendo a derrota do último domingo, o Aston Villa espera repetir a atuação do primeiro tempo contra o Manchester United, quando chegou a mandar na partida e criar grandes oportunidades de gol. Assim como os Diabos Vermelhos, os Hammers deverão ter equipe mesclada.
FICHA TÉCNICA
Manchester United x West HamCarabao Cup - Copa da Liga InglesaTerceira faseData e horário: 22/09/2021, às 15h45 (de Brasília)Local: Old Trafford, em Manchester (ING)Árbitro: Jonathan MossAssistentes: Marc Perry e Timothy WoodTransmissão: Fox Sports e Star+
PROVÁVEIS TIMES
MANCHESTER UNITED (Técnico: Ole Gunnar Solskjaer)Heaton; Dalot, Bailly, Lindelöf e Alex Telles; Van de Beek, Matic, Sancho, Juan Mata e Lingard; Martial.
Desfalques: Rashford, Amad Diallo, Henderson, Phil Jones e Cavani (lesionados).
WEST HAM (Técnico: David Moyes)Aréola; Fredericks, Dawson, Zouma e Masuaku; Kral, Noble, Yarmolenko, Vlasic e Benrahma; Antonio.
Desfalques: Reid (lesionado).