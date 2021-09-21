  • Manchester United x West Ham: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa da Liga Inglesa
Manchester United x West Ham: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa da Liga Inglesa

Após se enfrentarem no último domingo, pela Premier League, equipes se encontram novamente, desta vez em duelo eliminatório. Em caso de empate, jogo irá para os pênaltis...

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 13:47

LanceNet

Crédito: IAN KINGTON / AFP
Tem jogo eliminatória na Terra da Rainha nesta quarta-feira. Pela Copa da Liga Inglesa, Manchester United e West Ham se enfrentam pela terceira fase da competição. O jogo acontece no Old Trafford, às 15h45 (de Brasília). Em caso de empate, a vaga será decidida nas cobranças de pênaltis.MANCHESTER UNITEDApós vencer o West Ham no último domingo, de virada, pelo Campeonato Inglês, o Manchester United volta a reencontrar os Hammer. Desta vez, porém, o técnico Ole Gunnar Solskjaer mandará a campo uma equipe alternativa e não deverá ter nomes como Bruno Fernandes, Pogba e Cristiano Ronaldo.
WEST HAMAinda remoendo a derrota do último domingo, o Aston Villa espera repetir a atuação do primeiro tempo contra o Manchester United, quando chegou a mandar na partida e criar grandes oportunidades de gol. Assim como os Diabos Vermelhos, os Hammers deverão ter equipe mesclada.
Manchester United x West HamCarabao Cup - Copa da Liga InglesaTerceira fase​Data e horário: 22/09/2021, às 15h45 (de Brasília)​Local: Old Trafford, em Manchester (ING)Árbitro: Jonathan MossAssistentes: Marc Perry e Timothy WoodTransmissão: Fox Sports e Star+
PROVÁVEIS TIMES
MANCHESTER UNITED (Técnico: Ole Gunnar Solskjaer)Heaton; Dalot, Bailly, Lindelöf e Alex Telles; Van de Beek, Matic, Sancho, Juan Mata e Lingard; Martial.
Desfalques: Rashford, Amad Diallo, Henderson, Phil Jones e Cavani (lesionados).
WEST HAM (Técnico: David Moyes)Aréola; Fredericks, Dawson, Zouma e Masuaku; Kral, Noble, Yarmolenko, Vlasic e Benrahma; Antonio.
Desfalques: Reid (lesionado).

