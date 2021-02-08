Manchester United x West Ham: onde assistir e prováveis escalações

O Manchester United recebe o West Ham pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra nesta terça-feira, às 16h30 (horário de Brasília). Após os recentes tropeços na Premier League, a equipe de Solskjaer precisa virar a chave e tentar derrotar o bom time dirigido por David Moyes em partida única valendo vaga na fase seguinte.Sede por título
- É claro que um troféu é sempre o que você almeja. Nós queremos vencer todas as competições, Copa da Inglaterra, Liga Europa, cada jogo da Premier League. Nós melhoramos e temos um plano. Ano passado foi frustrante ser eliminado na semifinal e nós queremos ir com tudo para conquistar o título - disse Solskjaer.
Campanhas
As equipes da Premier League entraram nas duas últimas fases da Copa da Inglaterra e os Diabos Vermelhos já encontraram rivais bem complicados. A equipe de Solskjaer venceu o Watford e o Liverpool, ambos jogando no Old Trafford, enquanto o West Ham eliminou os modestos Stockport County e o Doncaster Rovers.
FICHA TÉCNICA:Manchester United x West Ham
Data e horário: 9/2/2021, às 16h30 (de Brasília)Local: Old Trafford, em Manchester (ING)Onde assistir: DAZN
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MANCHESTER UNITED (Técnico: Solskjaer)Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Shaw; Fred e McTominay; Rashford, Bruno Fernandes e Greenwood; Cavani.
Desfalques: Phil Jones, Pogba e Bailly (machucados).
WEST HAM (Técnico: David Moyes)Fabianski; Fredericks, Dawson, Diop e Cresswell; Noble e Rice; Bowen, Lanzini e Fornals; Yarmolenko.
Desfalques: Masuaku e Antonio (machucados). Soucek (suspenso).