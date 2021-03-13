Manchester United x West Ham: onde assistir e as escalações

O Manchester United recebe o West Ham pela Premier League neste domingo, às 16h15 (horário de Brasília). O confronto é chave para os Diabos Vermelhos se consolidarem no G4 em busca de classificação para a próxima Champions League, enquanto os rivais fazem uma campanha surpreendente e seguem na cola do Chelsea pelo quarto lugar.Dificuldade
- Eles estão brilhantes. Nós jogamos contra eles pela Copa da Inglaterra e foi um confronto muito duro. O West Ham tem jogadores que marcam gols, são criativos e se defende muito bem. Moyes faz um trabalho tremendo e nós sabemos do que ele é capaz. Eu estou feliz por ele e sei que será um grande jogo para a gente. Estamos longes do City, mas queremos nos consolidar em segundo ou terceiro - disse Solskjaer.
Desfalques
O Manchester United segue com muitos desfalques por conta das lesões, principalmente no setor do meio de campo, mas o West Ham não poderá contar com Jesse Lingard, que pertence ao Manchester United. Desde sua chegada aos Hammers, na última janela de transferência, o inglês tem feito bons jogos e tem sido uma das principais ameaças aos adversários.
FICHA TÉCNICA:Manchester United x West Ham
Data e horário: 14/3/2021, às 16h15 (de Brasília)Local: Old Trafford, em Manchester (ING)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MANCHESTER UNITED (Técnico: Solskjaer)Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Shaw; Fred e McTominay; Rashford, Bruno Fernandes e James; Greenwood
Desfalques: Pogba, Mata, Van de Beek, Phil Jones (machucados). De Gea (quarentena)
WEST HAM (Técnico: David Moyes)Fabianski; Dawson, Diop e Cresswell; Coufal, Soucek, Rice e Johnson; Bowen, Antonio e Fornals
Desfalques: Arthur Masuaku, Angelo Ogbonna e Andriy Yarmolenko (machucados)