Manchester United x Watford: saiba onde assistir e prováveis escalações

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Segundo maior campeão da Copa da Inglaterra, o Manchester United entra em campo neste sábado para iniciar o caminho em busca do 13º título na competição. Os Diabos Vermelhos recebem o Watford, no Estádio Old Trafford, às 17h (de Brasília). Em caso de empate no tempo normal, o jogo irá para a prorrogação antes dos pênaltis (se necessário).

+ Veja a tabela da Premier LeagueA equipe de Ole Gunnar Solskjaer quer esquecer a derrota para o Manchester City na semifinal da Copa da Liga Inglesa e vai em busca da classificação contra uma equipe da segunda divisão. E o técnico dos Red Devils espera seu time focado para vencer o jogo.

- Os meninos reagiram bem à derrota para o City. Não vejo ninguém com a mentalidade diferente de entrarmos no próximo jogo querendo vencer. É isso que temos que fazer. Entramos nesta competição com o desejo de vencer. É isso que queremos - disse Solskjaer.

O Watford, por sua vez, tem como meta principal na temporada voltar para a Premier League. Neste momento, a equipe do espanhol Francisco Muñoz, o Xisco, está em sexto lugar, posição que dá o direito de disputar os playoffs finais da Championship (segunda divisão inglesa).

+ Veja os técnicos que assumiram o comando de clubes que defenderam no futebol europeuFICHA TÉCNICA

Manchester United x WatfordCopa da Inglaterra - Terceira Fase

Data e horário: 09/01/2021, às 17h (de Brasília)​Local: Old Trafford, em Manchester (ING)Árbitro: Andrew MadleyAssistentes: Referees Simon Beck e Adrian HolmesOnde assistir: DAZN

PROVÁVEIS TIMES

ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Dean Henderson; Tuanzebe, Bailly, Maguire e Alex Telles; Matic, Van de Beek; Daniel James, Juan Mata e Greenwood; Ighalo.

Desfalques: Phil Jones (lesionado); Cavani (suspenso); Marcos Rojo (questões pessoais); Facundo Pellestri (Covid-19); Diallo (sem condições de jogo).

NEWCASTLE (Técnico: Steve Bruce)Bachmann; Navarro, Troost-Ekong, Wilmot e Masina; Hughes, Chalobah, Cleverley, Sarr; Gray e Deeney.