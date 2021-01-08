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Manchester United x Watford: saiba onde assistir e prováveis escalações

Após ser eliminado da Copa da Liga Inglesa para o Manchester City, equipe de Ole Gunnar Solskjaer tem novo confronto eliminatória. Time vai em busca do 13º título da FA Cup...

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 16:36

LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2021 às 16:36
Crédito: CARL RECINE / POOL / AFP
Segundo maior campeão da Copa da Inglaterra, o Manchester United entra em campo neste sábado para iniciar o caminho em busca do 13º título na competição. Os Diabos Vermelhos recebem o Watford, no Estádio Old Trafford, às 17h (de Brasília). Em caso de empate no tempo normal, o jogo irá para a prorrogação antes dos pênaltis (se necessário).
+ Veja a tabela da Premier LeagueA equipe de Ole Gunnar Solskjaer quer esquecer a derrota para o Manchester City na semifinal da Copa da Liga Inglesa e vai em busca da classificação contra uma equipe da segunda divisão. E o técnico dos Red Devils espera seu time focado para vencer o jogo.
- Os meninos reagiram bem à derrota para o City. Não vejo ninguém com a mentalidade diferente de entrarmos no próximo jogo querendo vencer. É isso que temos que fazer. Entramos nesta competição com o desejo de vencer. É isso que queremos - disse Solskjaer.
O Watford, por sua vez, tem como meta principal na temporada voltar para a Premier League. Neste momento, a equipe do espanhol Francisco Muñoz, o Xisco, está em sexto lugar, posição que dá o direito de disputar os playoffs finais da Championship (segunda divisão inglesa).
+ Veja os técnicos que assumiram o comando de clubes que defenderam no futebol europeuFICHA TÉCNICA
Manchester United x WatfordCopa da Inglaterra - Terceira Fase
Data e horário: 09/01/2021, às 17h (de Brasília)​Local: Old Trafford, em Manchester (ING)Árbitro: Andrew MadleyAssistentes: Referees Simon Beck e Adrian HolmesOnde assistir: DAZN
PROVÁVEIS TIMES
ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Dean Henderson; Tuanzebe, Bailly, Maguire e Alex Telles; Matic, Van de Beek; Daniel James, Juan Mata e Greenwood; Ighalo.
Desfalques: Phil Jones (lesionado); Cavani (suspenso); Marcos Rojo (questões pessoais); Facundo Pellestri (Covid-19); Diallo (sem condições de jogo).
NEWCASTLE (Técnico: Steve Bruce)Bachmann; Navarro, Troost-Ekong, Wilmot e Masina; Hughes, Chalobah, Cleverley, Sarr; Gray e Deeney.
Desfalques: Quina, Success, Perica e Kabasele (lesionados).

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