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Manchester United x Watford: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Diabos Vermelhos precisam do triunfo em busca da vaga na próxima edição da Champions League, enquanto time de Roy Hodgson luta para escapar do rebaixamento...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 20:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 fev 2022 às 20:36
A bola vai rolar para um jogo grande no Campeonato Inglês. Neste sábado, em duelo de opostos, o Manchester United, lutando por vaga na Champions League, recebe o Watford, que briga contra o rebaixamento. O jogo acontece no Estádio Old Trafford, às 12h (de Brasília).
MANCHESTER UNITEDTentando se manter no G-4 do Campeonato Inglês, o Manchester United tem um compromisso teoricamente fácil, visto o momento do Watford. Apesar da fragilidade do adversário, os Diabos Vermelhos perderam para o rival por 4 a 1 no duelo do primeiro turno.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
WATFORDVice-lanterna da Premier League, o Watford sabe que uma vitória é de suma importância para seguir sonhando em escapar da zona de rebaixamento à Championship. Com 18 pontos, o time de Roy Hodgson está a quatro do Newcastle, primeira equipe fora do Z-3.
+ Atletas pedem socorro para deixar a Ucrânia: veja jogadores brasileiros que atuam no país e duração de contratosFICHA TÉCNICA
Manchester United x WatfordPremier League - Campeonato Inglês27ª Rodada​Data e horário: 26/02/2022, às 12h (de Brasília)Local: Estádio Old Trafford, em Liverpool (ING)Árbitro: Kevin FriendAssistentes: Adrian Holmes e Simon BeckTransmissão: ESPN e Star+
PROVÁVEIS TIMES
MANCHESTER UNITED (Técnico: Ralf Rangnick)De Gea; Dalot, Varane (Lindelöf), Maguire e Alex Telles; Fred (Matic), Pogba, Elanga, Bruno Fernandes e Sancho; Cristiano Ronaldo.
Desfalques: Cavani (lesionados); McTominay (doente); Greenwood (afastado).
WATFORD (Técnico: Roy Hodgson)Foster; Femenía, Cathcart (Troost-Ekong), Samir (Kabasele), Kamara; Louza (Kucka), Kayembe e Sissoko; Sarr, Cucho Hernández (King) e Dennis.
Desfalques: Nkoulou (lesionados); Kucka, King, João Pedro e Etebo (dúvidas).
Crédito: ManchesterUnitedfoigoleadopor4a1peloWatfordnoprimeiroturno(Foto:IANKINGTON/AFP

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