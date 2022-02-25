Manchester United x Watford: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

A bola vai rolar para um jogo grande no Campeonato Inglês. Neste sábado, em duelo de opostos, o Manchester United, lutando por vaga na Champions League, recebe o Watford, que briga contra o rebaixamento. O jogo acontece no Estádio Old Trafford, às 12h (de Brasília).

MANCHESTER UNITEDTentando se manter no G-4 do Campeonato Inglês, o Manchester United tem um compromisso teoricamente fácil, visto o momento do Watford. Apesar da fragilidade do adversário, os Diabos Vermelhos perderam para o rival por 4 a 1 no duelo do primeiro turno.

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WATFORDVice-lanterna da Premier League, o Watford sabe que uma vitória é de suma importância para seguir sonhando em escapar da zona de rebaixamento à Championship. Com 18 pontos, o time de Roy Hodgson está a quatro do Newcastle, primeira equipe fora do Z-3.

+ Atletas pedem socorro para deixar a Ucrânia: veja jogadores brasileiros que atuam no país e duração de contratosFICHA TÉCNICA

Manchester United x WatfordPremier League - Campeonato Inglês27ª Rodada​Data e horário: 26/02/2022, às 12h (de Brasília)Local: Estádio Old Trafford, em Liverpool (ING)Árbitro: Kevin FriendAssistentes: Adrian Holmes e Simon BeckTransmissão: ESPN e Star+

PROVÁVEIS TIMES

MANCHESTER UNITED (Técnico: Ralf Rangnick)De Gea; Dalot, Varane (Lindelöf), Maguire e Alex Telles; Fred (Matic), Pogba, Elanga, Bruno Fernandes e Sancho; Cristiano Ronaldo.

Desfalques: Cavani (lesionados); McTominay (doente); Greenwood (afastado).

WATFORD (Técnico: Roy Hodgson)Foster; Femenía, Cathcart (Troost-Ekong), Samir (Kabasele), Kamara; Louza (Kucka), Kayembe e Sissoko; Sarr, Cucho Hernández (King) e Dennis.

Desfalques: Nkoulou (lesionados); Kucka, King, João Pedro e Etebo (dúvidas).