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Manchester United x Tottenham: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Times fazem confronto direto por vaga na próxima edição da Champions e estão separados por apenas dois pontos. Red Devils vêm de derrota, mas Spurs golearam no último jogo...
LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2022 às 14:56

Publicado em 11 de Março de 2022 às 14:56

A bola vai rolar para mais um grande jogo no Campeonato Inglês, e desta vez para duas equipes do chamado 'Big Six'. Neste sábado, o Manchester United recebe o Tottenham em um confronto direto por vaga na Champions League. A partida acontece no Old Trafford, às 14h30 (de Brasília).MANCHESTER UNITEDQuinto colocado do Campeonato Inglês, o Manchester United precisa da vitória diante do seu torcedor para seguir em busca de uma vaga na próxima Champions League. Na última rodada, os Diabos Vermelhos foram goleados para o rival Manchester City no clássico local por 4 a 1.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
TOTTENHAMEm sétimo lugar, com dois pontos a menos que o Manchester United, o Tottenham sabe que uma vitória é fundamental não só para ultrapassar os Red Devils, mas também para se aproximar do G-4. O time de Antonio Conte, que tem um jogo por fazer, vem de goleada de 5 a 0 sobre o Everton.
+ Quem é o melhor “9” do mundo? Veja a opinião da redação do LANCE!FICHA TÉCNICA
Manchester United x TottenhamPremier League - Campeonato Inglês29ª Rodada​Data e horário: 12/03/2022, às 14h30 (de Brasília)Local: Estádio Old Trafford, em Manchester (ING)Árbitro: Jonathan MossAssistentes: Marc Perry e Timothy WoodTransmissão: Star+
PROVÁVEIS TIMES
MANCHESTER UNITED (Técnico: Ralf Rangnick)De Gea; Dalot, Varane, Maguire e Alex Telles; Pogba, Fred, Sancho, Bruno Fernandes e Elanga (Rashford); Cristiano Ronaldo.
Desfalques: Luke Shaw (lesionado); McTominay (dúvida).
TOTTENHAM (Técnico: Antonio Conte)Lloris; Cuti Romero, Dier, Davies; Doherty, Hojbjerg, Bentancur e Reguilón; Kulusevski, Harry Kane e Heung-min Son.
Desfalques: Tanganga e Skipp (lesionados); Sessegnon (dúvida).
Crédito: ManchesterUnitedvenceuoTottenhampor3a0emoutubrodoanopassadopeloInglês(Foto:GLYNKIRK/AFP

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