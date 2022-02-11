Manchester United x Southampton: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

Buscando espantar a irregularidade, o Manchester United recebe o Southampton neste sábado, às 9h30 (horário de Brasília), pela Premier League. A equipe de Ralf Rangnick busca uma vitória para voltar ao G-4 e seguir na briga por uma vaga na próxima Champions League.JOGO COMPLICADO- Nós estamos plenamente cientes de que esse jogo será difícil. Eu assisti ao jogo contra o Tottenham e eles mereceram vencer, jogaram em um nível muito alto taticamente e será um desafio para a gente. Estamos nos preparando para o que vier e precisamos vencer a partida - disse Ralf Rangnick, técnico do Manchester United.
PRA COLOCAR PRESSÃOO Manchester United pode se aproveitar do fato do Arsenal não jogar neste fim de semana, uma vez que teve o duelo contra o Chelsea adiado por conta do Mundial de Clubes, enquanto que o West Ham joga apenas no domingo e pode entrar pressionado caso os Red Devils vençam neste sábado.
FICHA TÉCNICA:Manchester United x Southampton
Data e horário: 12/2/2022, às 9h30 (de Brasília)Local: Old Trafford, em Manchester (ING)Onde assistir: ESPN Brasil e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MANCHESTER UNITED (Técnico: Ralf Rangnick)De Gea; Dalot, Varane, Maguire e Shaw; Pogba e McTominay; Sancho, Bruno Fernandes e Elanga; Cristiano Ronaldo
Desfalques: Eric Bailly (machucado). Fred e Alex Telles (Covic-19)
SOUTHAMPTON (Técnico: Ralph Hasenhüttl)Forster; Walker-Peters, Bednarek, Salisu e Perraud; S. Armstrong, Ward-Prowse, Romeu e Elyounoussi; Adams e Broja
Desfalques: Lyanco, Alex McCarthy, Nathan Redmond e Nathan Tella (machucados)