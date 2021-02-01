Manchester United x Southampton: onde assistir e prováveis escalações

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O Manchester United recebe o Southampton visando a liderança da Premier League nesta segunda-feira, às 17h15 (horário de Brasília). O time de Solskjaer se encontra apenas três pontos atrás do Manchester City, 1º colocado do Campeonato Inglês, mas não vive seu melhor momento no torneio. Apesar disso, o rival vem de três derrotas seguidas e se afunda na tabela.Foco no jogo

- Eu acho que devemos focar na gente, levar um jogo a cada vez e não falar de título. Apenas focar em jogar bem e seguir melhorando. Temos que tentar dominar as partidas. O Southampton possui um 11 titular forte, mas sofre com muitas lesões. Eu tive sorte nesse sentido, tenho um elenco forte e saudável - disse Solskjaer.

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Momento

O Manchester United vem de duas partidas sem vitória, após a derrota surpreendente para o Sheffield United em casa e o empate com o Arsenal em Londres. Os visitantes começaram bem na competição e contam com Danny Ings para superar as dificuldades após três duras derrotas que os colocaram abaixo da metade da tabela.

FICHA TÉCNICA:Manchester United x Southampton

Data e horário: 2/2/2021, às 17h15 (de Brasília)Local: Old Trafford, em Manchester (ING)Onde assistir: ESPN Brasil

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MANCHESTER UNITED (Técnico: Solskjaer)De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire e Shaw; Fred e Matic; Pogba, BrunoFernandes e Rashford; Martial.

Desfalques: Phil Jones, Rojo e McTominay (machucados).

SOUTHAMPTON (Técnico: Ralph Hasenhüttl)McCarthy; Valery, Bednarek, Stephens e Bertrand; Walcott, Romeu, Ward-Prowse e Armstrong; Adams e Ings.