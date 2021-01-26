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futebol

Manchester United x Sheffield: onde assistir e prováveis escalações

Líder da Premier League recebe o lanterna nesta terça-feira. Equipe de Solskjaer pode abrir cinco pontos de vantagem para o vice...

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 13:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jan 2021 às 13:27
Crédito: CLIVE BRUNSKILL / POOL / AFP
O duelo na Premier League será de opostos. De um lado, o líder Manchester United. Do outro, o lanterna Sheffield, que somou apenas cinco pontos. Pela 20ª rodada, os Red Devils jogam em casa e a bola rola às 17h15 (de Brasília).
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
Antes da partida, o treinador do Manchester United, Solskjaer, falou sobre a fase vivida do clube em casa. No início da competição, os Red Devils não estavam tendo um bom desempenho em Old Trafford, mas agora já são cinco vitórias em seis jogos.- Já disse isso tantas vezes, em casa ou fora, não importa muito. É apenas a superfície do campo. Não há torcedores. A nossa forma veio com muito trabalho, com treino, com o trabalho que os jogadores fizeram. Sabíamos que o início seria difícil para nós e simplesmente percebemos que tínhamos alguns jogos em casa difíceis para começar e as circunstâncias nesses jogos foram difíceis de superar. Agora a forma está boa, o humor está bom, a confiança é boa, o time está em forma e saudável. Estamos em um bom momento. Claro, você tem que aproveitar, mas é o foco no próximo. Essa é a única coisa que importa.
FICHA TÉCNICA
Manchester United (1º) x Sheffield United (20º)Data e horário: 27/01/2021, às 17h15 (de Brasília)Local: Old Trafford (Manchester, ING)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Manchester United (Treinador: Ole Gunnar Solskjaer)De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Telles; Fred, Matic; Greenwood, Fernandes, Martial; Cavani
Desfalques: Rojo e Jones (lesionados)
Sheffield United (Treinador: Chris Wilder)Ramsdale; Basham, Egan, Ampadu; Bogle, Lundstram, Norwood, Fleck, Stevens; McGoldrick, Sharp
Desfalques: Sander Berge, Jack O'Connell, Jack Robinson, Ben Osborn, Oliver McBurnie (lesionados); John Egan (suspenso)

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