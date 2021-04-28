Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Manchester United x Roma: onde assistir e prováveis escalações

Equipes se enfrentam pela semifinal da Liga Europa, nesta quinta-feira, às 16h...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 14:57

LanceNet

Crédito: AFP
A ida das semifinais da Liga Europa já ocorre nesta quinta-feira. Na Inglaterra, o Manchester United recebe a Roma, às 16h (de Brasília), e pode levar vantagem para o segundo confronto, na Itália.
Antes da partida, Ole Gunnar Solskjaer falou sobre a chance de título.- Tivemos uma grande noite no torneio antes neste clube e sabemos o quanto isso significa para a equipe, para todo o clube e claro que nosso foco agora é chegar à final e garantir que o final da temporada termine com uma celebração. Assim que saímos da Champions League, nossos olhos e foco estavam em 'vamos para a final' [na Liga Europa]. Percebi com os jogadores que esses jogos foram muito importantes para eles, para nós. Quando você tem Real Sociedad e Granada - dois times espanhóis da La Liga, bons times - e você tem o Milan com sua história, e Roma com sua história, sentimos que estivemos em uma competição adequada e nós teve que desenterrar isso. Nós gostamos. Agora estamos a um passo do título.
FICHA TÉCNICAManchester United x RomaData e horário: 29/04/2021, às 16h (de Brasília)Local: Old Trafford (Manchester, ING)Onde assistir: Fox Sports​PROVÁVEIS ESCALAÇÕES​Man. UtdDe Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, McTominay; Pogba, Fernandes, Rashford; Cavani
RomaLopez; Cristante, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados