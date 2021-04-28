Manchester United x Roma: onde assistir e prováveis escalações

A ida das semifinais da Liga Europa já ocorre nesta quinta-feira. Na Inglaterra, o Manchester United recebe a Roma, às 16h (de Brasília), e pode levar vantagem para o segundo confronto, na Itália.
Antes da partida, Ole Gunnar Solskjaer falou sobre a chance de título.- Tivemos uma grande noite no torneio antes neste clube e sabemos o quanto isso significa para a equipe, para todo o clube e claro que nosso foco agora é chegar à final e garantir que o final da temporada termine com uma celebração. Assim que saímos da Champions League, nossos olhos e foco estavam em 'vamos para a final' [na Liga Europa]. Percebi com os jogadores que esses jogos foram muito importantes para eles, para nós. Quando você tem Real Sociedad e Granada - dois times espanhóis da La Liga, bons times - e você tem o Milan com sua história, e Roma com sua história, sentimos que estivemos em uma competição adequada e nós teve que desenterrar isso. Nós gostamos. Agora estamos a um passo do título.
FICHA TÉCNICAManchester United x RomaData e horário: 29/04/2021, às 16h (de Brasília)Local: Old Trafford (Manchester, ING)Onde assistir: Fox SportsPROVÁVEIS ESCALAÇÕESMan. UtdDe Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, McTominay; Pogba, Fernandes, Rashford; Cavani
RomaLopez; Cristante, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko