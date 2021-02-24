futebol

Manchester United x Real Sociedad: saiba onde assistir e escalações

Clube inglês goleou rival espanhol no jogo de ida por 4 a 0 e está com um pé na fase de oitavas de final. Real Sociedad tenta aproveitar desfalques dos ingleses...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 13:03

LanceNet

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
O Manchester United encaminhou sua classificação às oitavas de final na última semana após golear a Real Sociedad e as equipes voltam a se enfrentar nesta quinta-feira, às 17h (horário de Brasília). Os Diabos Vermelhos devem poupar alguns atletas visando a Premier League, assegurar a passagem para a fase seguinte diante dos espanhóis e aguardar o novo sorteio.Fórmula do sucesso
- Para mim, quanto mais em forma estiver, mais poderá fazer. Os melhores times têm a fisicalidade, tecnicismo e a mentalidade. Encontramos espaços nas costas deles (Real Sociedad), mas eles são bons tecnicamente. Quando você tem David Silva do outro lado, deve estar concentrado os 90 minutos - disse Solskjaer.
Desfalques
O Manchester United não poderá entrar com força máxima para o duelo por conta de algumas ausências. O treinador dos Diabos Vermelhos já descartou as presenças de Cavani, McTominay e Van de Beek e confirmou que a equipe titular deve ser próxima da que derrotou o Newcastle no último domingo.
FICHA TÉCNICA:Manchester United x Real Sociedad
Data e horário: 25/2/2021, às 17h (de Brasília)Local: Old Trafford, em Manchester (ING)Onde assistir: FOX Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MANCHESTER UNITED (Técnico: Solskjaer)Henderson; Williams, Tuanzebe, Bailly e Telles; Fred e Matic; James, Mata e Rashford; Greenwood.
Desfalques: Pogba, Phil Jones, Cavani, McTominay e Van de Beek (machucados).
REAL SOCIEDAD (Técnico: Imanol Alguacil)Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Sagnan e Monreal; Zubimendi, Merino e David Silva; Portu, Isak e Oyarzabal.
Desfalques: Joseba Zaldua (machucado). Robin Le Normand (suspenso).

