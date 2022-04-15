Manchester United x Norwich: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Inglês

A bola vai rolar para mais uma rodada do Campeonato Inglês, que está em sua reta final. Neste sábado, o Manchester United, que briga por vaga na Champions League, recebe o Norwich, lanterna da competição, pela 33ª rodada. O jogo acontece no Old Trafford, às 11h (de Brasília).MANCHESTER UNITEDBrigando por uma vaga na próxima edição da Champions League, o Manchester United atualmente está na sétima colocação e sabe que uma vitória é fundamental para alcançar o objetivo. Na última rodada, porém, os Diabos Vermelhos perderam para o Everton, por 1 a 0.
NORWICHSe o Manchester United briga na parte de cima, o Norwich está no extremo oposto. Lanterna do Campeonato Inglês, o time do Canário não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória para não cair para a Championship. Na última rodada, a equipe de Dean Smith venceu o Burnley por 2 a 0.
FICHA TÉCNICA
Manchester United x NorwichPremier League - Campeonato Inglês33ª RodadaData e horário: 16/04/2022, às 11h (de Brasília)Local: Estádio Old Trafford, em Manchester (ING)Árbitro: Andy MadleyAssistentes: Simon Beck e Adrian HolmesTransmissão: ESPN e Star+
PROVÁVEIS TIMES
MANCHESTER UNITED (Técnico: Ralf Rangnick)De Gea; Dalot (Wan-Bissaka), Lindelöf, Maguire e Alex Telles; Matic, Pogba, Elanga, Bruno Fernandes e Sancho; Cristiano Ronaldo.
Desfalques: Fred, Varane, Cavani, Luke Shaw e McTominay (lesionados); Greenwood (afastado).
NORWICH (Técnico: Dean Smith)Krul; Aarons (Byram), Hanley, Gibson e Giannoulis; McLean, Normann, Dowell, Lees-Melou e Rashica; Teemu Pukki.
Desfalques: Adam Idah, Ozan Kabak e Omobamidele (lesionados); Billy Gilmour, Placheta e Sargent (dúvidas).