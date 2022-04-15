  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Manchester United x Norwich: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Inglês
Manchester United x Norwich: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Inglês

Em duelo de opostos, times se enfrentam neste sábado, lutando por diferentes objetivos. Red Devils tentam vaga na Champions, enquanto Canários tentam fugir do rebaixamento...
LanceNet

15 abr 2022 às 16:01

Publicado em 15 de Abril de 2022 às 16:01

A bola vai rolar para mais uma rodada do Campeonato Inglês, que está em sua reta final. Neste sábado, o Manchester United, que briga por vaga na Champions League, recebe o Norwich, lanterna da competição, pela 33ª rodada. O jogo acontece no Old Trafford, às 11h (de Brasília).MANCHESTER UNITEDBrigando por uma vaga na próxima edição da Champions League, o Manchester United atualmente está na sétima colocação e sabe que uma vitória é fundamental para alcançar o objetivo. Na última rodada, porém, os Diabos Vermelhos perderam para o Everton, por 1 a 0.
NORWICHSe o Manchester United briga na parte de cima, o Norwich está no extremo oposto. Lanterna do Campeonato Inglês, o time do Canário não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória para não cair para a Championship. Na última rodada, a equipe de Dean Smith venceu o Burnley por 2 a 0.
Manchester United x NorwichPremier League - Campeonato Inglês33ª Rodada​Data e horário: 16/04/2022, às 11h (de Brasília)Local: Estádio Old Trafford, em Manchester (ING)Árbitro: Andy MadleyAssistentes: Simon Beck e Adrian HolmesTransmissão: ESPN e Star+
PROVÁVEIS TIMES
MANCHESTER UNITED (Técnico: Ralf Rangnick)De Gea; Dalot (Wan-Bissaka), Lindelöf, Maguire e Alex Telles; Matic, Pogba, Elanga, Bruno Fernandes e Sancho; Cristiano Ronaldo.
Desfalques: Fred, Varane, Cavani, Luke Shaw e McTominay (lesionados); Greenwood (afastado).
NORWICH (Técnico: Dean Smith)Krul; Aarons (Byram), Hanley, Gibson e Giannoulis; McLean, Normann, Dowell, Lees-Melou e Rashica; Teemu Pukki.
Desfalques: Adam Idah, Ozan Kabak e Omobamidele (lesionados); Billy Gilmour, Placheta e Sargent (dúvidas).
Manchester United venceu o Norwich por 1 a 0 em dezembro, com gol de Cristiano Ronaldo (Foto: DANIEL LEAL/AFP)

