Manchester United x Newcastle: onde assistir, horário e escalações da reestreia de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo fará a sua reestreia pelo Manchester United neste sábado em confronto válido pela Premier League. Os Diabos Vermelhos recebem o Newcastle às 11h (de Brasília) no Old Trafford em partida da quarta rodada da competição.O Manchester United, que chega ao confronto reforçado com Cristiano Ronaldo, ainda não perdeu na Premier League, mas não está 100%. Foram duas vitórias e um empate para a equipe de Ole Gunnar Solskjaer, que busca um placar positivo neste sábado.