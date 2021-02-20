Manchester United x Newcastle: onde assistir e prováveis escalações

Irregular na Premier League, o Manchester United terá mais uma chance para tentar se aproximar do rival e líder Manchester City. Jogando em casa, os Red Devils recebem o Newcastle, que briga para se distanciar da zona de rebaixamento. A bola rola neste domingo, às 16h (horário de Brasília).

Antes na liderança do Campeonato Inglês, o Manchester United viu seu maior rival, o City, assumir a primeira colocação e abrir 10 pontos de vantagem. Agora, a equipe de Solskjaer tenta encostar novamente.- Vamos buscar uma vitória em cada jogo que jogarmos. Claro que estamos (na disputa do título). O que quer que as outras equipes façam - City, Liverpool, Leicester, Chelsea, Tottenham, West Ham - não podemos controlar. Nós apenas temos que nos controlar. Estamos numa posição em que estamos, estamos em segundo lugar e, claro, a ambição, então, não é terminar abaixo disso. Vamos ter que dar uma boa corrida juntos se quisermos pressionar o City e isso deve começar no domingo, é claro - disse Solskjaer.