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Manchester United x Newcastle: onde assistir e prováveis escalações

Jogando em casa, Red Devils tentam se aproximar do líder Manchester City. Do outro lado, adversário tenta se distanciar da zona de rebaixamento...
LanceNet

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Publicado em 

20 fev 2021 às 12:56

Publicado em 20 de Fevereiro de 2021 às 12:56

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
Irregular na Premier League, o Manchester United terá mais uma chance para tentar se aproximar do rival e líder Manchester City. Jogando em casa, os Red Devils recebem o Newcastle, que briga para se distanciar da zona de rebaixamento. A bola rola neste domingo, às 16h (horário de Brasília).
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
Antes na liderança do Campeonato Inglês, o Manchester United viu seu maior rival, o City, assumir a primeira colocação e abrir 10 pontos de vantagem. Agora, a equipe de Solskjaer tenta encostar novamente.- Vamos buscar uma vitória em cada jogo que jogarmos. Claro que estamos (na disputa do título). O que quer que as outras equipes façam - City, Liverpool, Leicester, Chelsea, Tottenham, West Ham - não podemos controlar. Nós apenas temos que nos controlar. Estamos numa posição em que estamos, estamos em segundo lugar e, claro, a ambição, então, não é terminar abaixo disso. Vamos ter que dar uma boa corrida juntos se quisermos pressionar o City e isso deve começar no domingo, é claro - disse Solskjaer.
FICHA TÉCNICA
Manchester United x NewcastleData e horário: 21/02/2021, às 16h (de Brasília)Local: Old Trafford (Manchester, ING)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Manchester United (Treinador: Solskjaer)​De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, Matic; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Cavani
Desfalques: Pogba e Jones (lesionados).
Newcastle (Treinador: Steve Bruce)Darlow; Krafth, Lascelles, Clark, Lewis; Willock, Hayden, Shelvey; Almiron, Gayle, Saint-Maximin
Desfalques: Federico Fernández, Javier Manquillo, Fabian Schär e Callum Wilson (lesionados).

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