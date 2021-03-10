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futebol

Manchester United x Milan: onde assistir e as prováveis escalações

Os Diabos Vermelhos entram em campo com uma série de desfalques, mas com favoritismo no confronto contra os italianos, que não contam com Ibrahimovic...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 13:34

LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2021 às 13:34
Crédito: Manchester United deposita confiança em Bruno Fernandes (LAURENCE GRIFFITHS / POOL / AFP
O Manchester United recebe o Milan pelo primeiro confronto das oitavas de final da Liga Europa nesta quinta-feira, às 17h (horário de Brasília). O confronto é um dos mais esperados da competição por colocar frente a frente dois dos maiores times do continente, mas ambas as equipes sofrem com desfalques importantes para o duelo.Respeito
- Este jogo soa como o de uma Champions League. O Milan tem tradição, história, qualidade e eles se reconstruíram e é um grande desafio, mas é bom vê-los no topo novamente. Para um time, quando você ganha um título, isso mexe. Queremos vencer a Liga Europa e a derrota na semifinal da última temporada foi dura - disse Solskjaer.
> Veja a tabela da Europa League
Desfalques
Ambos os times estão sofrendo com desfalques pesados para este duelo. O Milan não poderá contar com Ibrahimovic, o principal jogador do técnico Stefano Pioli na temporada e que vem fazendo falta desde que se contundiu. Já o Manchester United sofre com diversas ausências, mas a última foi a de Marcus Rashford.
FICHA TÉCNICA:Manchester United x Milan
Data e horário: 11/3/2021, às 14h55 (de Brasília)Local: Old Trafford, em Manchester (ING)Onde assistir: FOX Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MANCHESTER UNITED (Técnico: Solskjaer)Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Shaw; Fred e McTominay; Greenwood, Bruno Fernandes e James; Martial
Desfalques: Rashford, Cavani, Van de Beek, Pogba, Mata e Phil Jones (machucados). De Gea (pessoal)
MILAN (Técnico: Stefano Pioli)Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli e Dalot; Tonali e Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz e Castillejo; Leão
Desfalques: Ibrahimovic, Mandzukic, Bennacer, Hakan Calhanoglu, Ante Rebic e Theo Hernandez (machucados)

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