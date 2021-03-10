Manchester United x Milan: onde assistir e as prováveis escalações

O Manchester United recebe o Milan pelo primeiro confronto das oitavas de final da Liga Europa nesta quinta-feira, às 17h (horário de Brasília). O confronto é um dos mais esperados da competição por colocar frente a frente dois dos maiores times do continente, mas ambas as equipes sofrem com desfalques importantes para o duelo.Respeito
- Este jogo soa como o de uma Champions League. O Milan tem tradição, história, qualidade e eles se reconstruíram e é um grande desafio, mas é bom vê-los no topo novamente. Para um time, quando você ganha um título, isso mexe. Queremos vencer a Liga Europa e a derrota na semifinal da última temporada foi dura - disse Solskjaer.
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Desfalques
Ambos os times estão sofrendo com desfalques pesados para este duelo. O Milan não poderá contar com Ibrahimovic, o principal jogador do técnico Stefano Pioli na temporada e que vem fazendo falta desde que se contundiu. Já o Manchester United sofre com diversas ausências, mas a última foi a de Marcus Rashford.
FICHA TÉCNICA:Manchester United x Milan
Data e horário: 11/3/2021, às 14h55 (de Brasília)Local: Old Trafford, em Manchester (ING)Onde assistir: FOX Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MANCHESTER UNITED (Técnico: Solskjaer)Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Shaw; Fred e McTominay; Greenwood, Bruno Fernandes e James; Martial
Desfalques: Rashford, Cavani, Van de Beek, Pogba, Mata e Phil Jones (machucados). De Gea (pessoal)
MILAN (Técnico: Stefano Pioli)Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli e Dalot; Tonali e Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz e Castillejo; Leão
Desfalques: Ibrahimovic, Mandzukic, Bennacer, Hakan Calhanoglu, Ante Rebic e Theo Hernandez (machucados)