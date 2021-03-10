Manchester United x Milan: onde assistir e as prováveis escalações

Crédito: Manchester United deposita confiança em Bruno Fernandes (LAURENCE GRIFFITHS / POOL / AFP

O Manchester United recebe o Milan pelo primeiro confronto das oitavas de final da Liga Europa nesta quinta-feira, às 17h (horário de Brasília). O confronto é um dos mais esperados da competição por colocar frente a frente dois dos maiores times do continente, mas ambas as equipes sofrem com desfalques importantes para o duelo.Respeito

- Este jogo soa como o de uma Champions League. O Milan tem tradição, história, qualidade e eles se reconstruíram e é um grande desafio, mas é bom vê-los no topo novamente. Para um time, quando você ganha um título, isso mexe. Queremos vencer a Liga Europa e a derrota na semifinal da última temporada foi dura - disse Solskjaer.

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Desfalques

Ambos os times estão sofrendo com desfalques pesados para este duelo. O Milan não poderá contar com Ibrahimovic, o principal jogador do técnico Stefano Pioli na temporada e que vem fazendo falta desde que se contundiu. Já o Manchester United sofre com diversas ausências, mas a última foi a de Marcus Rashford.

FICHA TÉCNICA:Manchester United x Milan

Data e horário: 11/3/2021, às 14h55 (de Brasília)Local: Old Trafford, em Manchester (ING)Onde assistir: FOX Sports

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MANCHESTER UNITED (Técnico: Solskjaer)Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Shaw; Fred e McTominay; Greenwood, Bruno Fernandes e James; Martial

Desfalques: Rashford, Cavani, Van de Beek, Pogba, Mata e Phil Jones (machucados). De Gea (pessoal)

MILAN (Técnico: Stefano Pioli)Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli e Dalot; Tonali e Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz e Castillejo; Leão