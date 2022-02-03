Manchester United x Middlesborough: onde assistir, horário e escalações da partida da Copa da Inglaterra

O Manchester United entra em campo nesta sexta-feira pela quarta rodada da Copa da Inglaterra. Em casa, os Red Devils recebem o Middlesborough, às 17h, pela quarta rodada da competição. Contudo, os holofotes estão virados para fora dos gramados, por conta das acusações envolvendo Mason Greenwood.
Greenwood é suspeito de agredir e tentar estuprar a namorada, Harriet Robson, que denunciou o jogador através das redes sociais no último domingo. O jogador foi afastado do clube, sem previsão de retorno. Em coletiva de imprensa, o técnico Ralf Rangnick admitiu que o jogador foi assunto entre o elenco.

- Obviamente é um assunto dentro da equipe. Eles são seres humanos, e Mason fazia parte do grupo antes da pausa (para a Data Fifa). Mas pudemos treinar em circunstâncias normais - comentou Rangnick, que também revelou que Pogba estará de volta entre os relacionados após meses afastado por lesão.
Ficha TécnicaManchester United x Middleborough
Data e horário: 04/02/2022, às 17hLocal: Old Trafford, ManchesterÁrbitro: Antony TaylorOnde assistir: ESPN
Manchester United provável escalação:De Gea; Dalot, Varane, Maguire, Shaw; Matic, McTominay; Rashford, Fernandes, Elanga; Ronaldo
Middlesbrough provável escalação:Lumley; McNair, Bamba, Fry; Jones, Howson, Crooks, Tavernier, Taylor; Sporar, Balogun