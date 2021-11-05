Manchester United x Manchester City: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

O sábado de futebol começa pegando fogo! O Manchester United recebe o Manchester City no Old Trafford, às 9h30 (horário de Brasília), pela Premier League. A equipe de Guardiola vem de derrota para o Crystal Palace, enquanto os Red Devils conquistaram grande vitória sobre o Tottenham, mas vivem uma crise interna.Fala, Pep Guardiola
- Eles são muito bons no ataque e com Cristiano Ronaldo são ainda melhores. Minha equipe precisa relaxar, mas estar confiante. Quando não marcamos gols, temos que ter calma. Nós somos quem nós somos - disse o técnico do Manchester City após dois jogos sem gols contra times da Inglaterra.
Fala, Ole Solskjaer
- Nós já superamos o Liverpool. Você não pode esperar um caminho fácil quando se é técnico do Manchester United. Todos sabem o sabor do clássico e temos que entrar confiantes de que podemos fazer coisas boas. Sabemos que nessa partida teremos que sofrer muito, mas temos que acreditar na gente, pois estamos em casa - disse o comandante do Manchester United.
FICHA TÉCNICA:Manchester United x Manchester City
Data e horário: 6/11/2021, às 9h30 (de Brasília)Local: Old Trafford, em Manchester (ING)Onde assistir: ESPN Brasil e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MANCHESTER UNITED (Técnico: Ole Solskjaer)De Gea; Bailly, Lindelof e Maguire; Wan-Bissaka, McTominay, Fred e Shaw; Bruno Fernandes; Cristiano Ronaldo e Cavani
Desfalques: Raphael Varane (machucado). Paul Pogba (suspenso)
MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; Walker, Dias, Stones e Cancelo; Silva, Rodri e De Bruyne; Jesus, Foden e Grealish
Desfalques: Ferran Torres (machucado)