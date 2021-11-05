  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Manchester United x Manchester City: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League
Manchester United x Manchester City: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Manchester City vem de derrota para o Crystal Palace, mas briga no topo da tabela pela liderança, enquanto os Red Devils vivem momento de crise com resultados ruins...
LanceNet

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 14:20

Crédito: Clássico de Manchester promete emoção neste sábado (DAVE THOMPSON / POOL / AFP
O sábado de futebol começa pegando fogo! O Manchester United recebe o Manchester City no Old Trafford, às 9h30 (horário de Brasília), pela Premier League. A equipe de Guardiola vem de derrota para o Crystal Palace, enquanto os Red Devils conquistaram grande vitória sobre o Tottenham, mas vivem uma crise interna.Fala, Pep Guardiola
- Eles são muito bons no ataque e com Cristiano Ronaldo são ainda melhores. Minha equipe precisa relaxar, mas estar confiante. Quando não marcamos gols, temos que ter calma. Nós somos quem nós somos - disse o técnico do Manchester City após dois jogos sem gols contra times da Inglaterra.
+ Veja o que Elano disse sobre o clássico de Manchester
Fala, Ole Solskjaer
- Nós já superamos o Liverpool. Você não pode esperar um caminho fácil quando se é técnico do Manchester United. Todos sabem o sabor do clássico e temos que entrar confiantes de que podemos fazer coisas boas. Sabemos que nessa partida teremos que sofrer muito, mas temos que acreditar na gente, pois estamos em casa - disse o comandante do Manchester United.
FICHA TÉCNICA:Manchester United x Manchester City
Data e horário: 6/11/2021, às 9h30 (de Brasília)Local: Old Trafford, em Manchester (ING)Onde assistir: ESPN Brasil e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MANCHESTER UNITED (Técnico: Ole Solskjaer)De Gea; Bailly, Lindelof e Maguire; Wan-Bissaka, McTominay, Fred e Shaw; Bruno Fernandes; Cristiano Ronaldo e Cavani
Desfalques: Raphael Varane (machucado). Paul Pogba (suspenso)
MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; Walker, Dias, Stones e Cancelo; Silva, Rodri e De Bruyne; Jesus, Foden e Grealish
Desfalques: Ferran Torres (machucado)

