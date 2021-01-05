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futebol

Manchester United x Manchester City: onde assistir e prováveis times

Rivais de Manchester fazem dérbi em busca de vaga na final da Copa da Liga Inglesa. Vaga será disputada em jogo único e com possibilidade de até cinco substituições...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2021 às 14:50

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 14:50

Crédito: PHIL NOBLE / POOL / AFP
Hora de conhecermos o representante de Manchester na final da Copa da Liga Inglesa. Nesta quarta-feira, o Manchester United recebe o rival Manchester City na semifinal da competição. A bola rola às 16h45 (de Brasília), no Estádio Old Trafford, a casa dos Diabos Vermelhos.
Por conta do calendário apertado em função da Covid-19, a semifinal será disputada em jogo único, diferentemente do que acontece em condições normais, quando é decidida em ida e volta. Outra mudança neste ano é a liberação para os treinadores fazerem cinco substituições durante o jogo.
+ Veja a tabela da Premier LeagueMANCHESTER UNITEDEm boa fase, o Manchester United não sabe o que é ser derrotado há quase um mês. Desde o dia 8 de dezembro, quando perdeu para o RB Leipzig e foi eliminado da Champions League, os Red Devils engrenaram. No Campeonato Inglês, o time de Solskjaer é vice-líder com os mesmos 33 pontos do Liverpool.
- Para esta equipe, seria um passo muito grande colocar as mãos em um troféu. Nós evoluímos muito nos últimos seis meses. Não é só aprender a ganhar semifinais, também conquistamos o direito de sentir que podemos ir até o fim com nossas apresentações - disse Ole Gunnar Solskjaer.
MANCHESTER CITYSe o United vem em bom momento, o Manchester City também vive boa fase. O time de Guardiola não perde desde novembro e está invicta há 11 partidas. Criticada recentemente, a defesa cresceu de produção e levou apenas três gols nesta sequência. Entretanto, a equipe terá que superar problemas de Covid-19.
- Não temos muitos jogadores. Jogar um ou dois jogos tudo bem, mas se for sustentado por muito tempo - e você pode usar apenas 14, 15 jogadores - será mais difícil. Mas como todo mundo no mundo, temos que ajustar nossas vidas e nossa profissão o máximo possível - disse Pep Guardiola.
+ Veja os técnicos que assumiram o comando de clubes que defenderam no futebol europeu
CAMINHO ATÉ A SEMIFINAL​Para chegar entre os quatro melhores, os rivais de Manchester tiveram jogos completamente diferentes. Enquanto o United suou para vencer o Everton marcando os gols da vitória por 2 a 0 apenas nos minutos finais, o City não tomou conhecimento do Arsenal e venceu os Gunners por 4 a 1.FICHA TÉCNICA
Manchester United x Manchester City Copa da Liga Inglesa - Semifinal
Data e horário: 06/01/2021, às 16h45 (de Brasília)​Local: Old Trafford, em Manchester (ING)Árbitro: Martin AtkinsonAssistentes: Harry Lennard e Nick HoptonOnde assistir: Fox Sports
PROVÁVEIS TIMESMANCHESTER UNITED (Técnico: Ole Gunnar Solskjaer)Dean Henderson; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire e Luke Shaw; McTominay, Fred, Pogba, Bruno Fernandes e Rashford; Martial.
Desfalques: Victor Lindelöf (lesionado); Edinson Cavani (suspenso).
MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Steffen; João Cancelo, Stones, Rúben Dias e Mendy; Fernandinho, Gündogan, Mahrez, De Bruyne, Foden; Kun Agüero.
Desfalques: Aymeric Laporte e Nathan Aké (lesionados); Ederson, Gabriel Jesus, Kyle Walker, Ferrán Torres, Eric García e Tommy Doyle (Covid-19).

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