futebol

Manchester United x Liverpool: onde assistir e prováveis escalações

Caso não vençam, os Red Devils verão o City conquistar a Premier League...

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 14:30

Crédito: PAUL ELLIS / POOL / AFP
Vale muito no clássico dos dois maiores clubes da Inglaterra. Neste domingo, Manchester United e Liverpool se enfrentam, às 12h30 (de Brasília). Caso não vençam, os Red Devils verão o City conquistar a Premier League.
Antes da partida, Jürgen Klopp falou sobre as chances do Liverpool se classificar para a Liga dos Campeões.- Não, cinco vitórias não serão suficientes, com certeza não. Depende de como as outras equipes jogam, obviamente. Mas sem cinco vitórias não temos chance. Portanto, desde que não estejamos 15 pontos atrás e faltando três ou quatro partidas, por que deveríamos cancelar? O United acha que ainda pode se tornar campeão - com razão. Depois, pensamos que ainda podemos ir para a Champions League, mas precisamos de resultados nos outros jogos. Nós sabemos isso. Sem ganhar seus próprios jogos, você não irá a lugar nenhum. Não somos tão ingênuos. Nós não pensamos assim. Temos apenas um jogo pela frente e este é o jogo mais importante da temporada. Jogamos contra o United no fim de semana, então vamos com tudo o que temos, não pense em mais nada e certifique-se de jogar o seu melhor jogo.
FICHA TÉCNICAManchester United x LiverpoolData e horário: 02/05/2021, às 12h30 (de Brasília)Local: Old Trafford (Manchester, ING)Onde assistir: Fox Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESMan UtdHenderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, McTominay; Rashford, Fernandes, Pogba; Cavani.
Liverpool​Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Kabak, Robertson; Thiago, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane; Jota.

