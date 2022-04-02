Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Manchester United x Leicester: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League
futebol

Manchester United x Leicester: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Reds precisam vencer para se aproximar do G4, já Leicester está no meio da tabela com poucas chances de classificação para competições europeias...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 abr 2022 às 21:48

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 21:48

Neste sábado a bola vai rolar no Old Trafford para Manchester United e Leicester City, às 13h30 (de Brasília), pela 31ª rodada da Premier League. Os dois times possuem pretensões distintas na tabela: os Red Devils lutam por uma vaga na próxima Champions League; os Foxes estão no meio da tabela com poucas chances de se classificarem para a Liga da Conferência Europeia.> Simule as chances de classificação do Manchester United para a Champions
Depois de classificarem Portugal para a Copa do Mundo no Qatar, os portugueses Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes têm a missão de levar o Manchester para mais uma Liga dos Campeões da Uefa. A equipe ocupa a sexta posição na classificação com 50 pontos, quatro a menos que o quarto colocado, o Arsenal.
O Leicester está focado para as quartas de final e, com isso, não deve medir esforços com o time da casa. As chances de classificação para a próxima Liga da Conferência não são altas, tendo em vista que os Foxes ocupam o 10º lugar com 36 pontos, 12 a menos que o sétimo lugar, o West Ham.
FICHA TÉCNICAManchester United x Leicester City
Data e horário: 02/04/2022, às 13h30.Local: Old Trafford, em Manchester (ING)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
MANCHESTER UNITED (Técnico: Ralf Rangnick)De Gea; Dalot, Varane, Maguire e Luke Shaw; McTominay e Fred; Marcus Rashford, Bruno Fernandes e Jadon Sancho; Cristiano Ronaldo.
LEICESTER CITY (Técnico: Brendan Rodgers)Schmeichel; Fofana, Evans e Soyuncu; Justin, Dewsbury-Hall, Tielemans e Castagne; Maddison, Daka e Barnes.
Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados