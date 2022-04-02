Manchester United x Leicester: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Neste sábado a bola vai rolar no Old Trafford para Manchester United e Leicester City, às 13h30 (de Brasília), pela 31ª rodada da Premier League. Os dois times possuem pretensões distintas na tabela: os Red Devils lutam por uma vaga na próxima Champions League; os Foxes estão no meio da tabela com poucas chances de se classificarem para a Liga da Conferência Europeia.
Depois de classificarem Portugal para a Copa do Mundo no Qatar, os portugueses Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes têm a missão de levar o Manchester para mais uma Liga dos Campeões da Uefa. A equipe ocupa a sexta posição na classificação com 50 pontos, quatro a menos que o quarto colocado, o Arsenal.
O Leicester está focado para as quartas de final e, com isso, não deve medir esforços com o time da casa. As chances de classificação para a próxima Liga da Conferência não são altas, tendo em vista que os Foxes ocupam o 10º lugar com 36 pontos, 12 a menos que o sétimo lugar, o West Ham.
FICHA TÉCNICAManchester United x Leicester City
Data e horário: 02/04/2022, às 13h30.Local: Old Trafford, em Manchester (ING)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
MANCHESTER UNITED (Técnico: Ralf Rangnick)De Gea; Dalot, Varane, Maguire e Luke Shaw; McTominay e Fred; Marcus Rashford, Bruno Fernandes e Jadon Sancho; Cristiano Ronaldo.
LEICESTER CITY (Técnico: Brendan Rodgers)Schmeichel; Fofana, Evans e Soyuncu; Justin, Dewsbury-Hall, Tielemans e Castagne; Maddison, Daka e Barnes.