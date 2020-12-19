futebol

Manchester United x Leeds: onde assistir e prováveis escalações

Equipe comandada por Solskjaer pode entrar no G4 da Premier League em
caso de vitória. Por outro lado, Bielsa quer se aproximar da parte superior...
LanceNet

Publicado em 19 de Dezembro de 2020 às 18:22

Crédito: PETER POWELL / POOL / AFP
O Manchester United volta à campo em busca de uma vaga no G4. Neste domingo, a equipe comandada por Solskjaer terá o Leeds United, de Marcelo Bielsa, como seu adversário. A partida ocorre em Old Trafford.
VEJA A CLASSIFICAÇÃO DA PREMIER LEAGUEAntes da partida contra o Leeds, o treinador do Manchester United, Solskjaer, falou sobre o duelo deste domingo e relembrou seu tempo de jogador.
- Mal posso esperar (pelo confronto). Eu sei o quanto isso significa para nossos torcedores. Sei o quanto isso significa para o nosso clube, mas a outra parte é que vai surgir um tipo diferente de Leeds, com um treinador que realmente fez um ótimo trabalho com eles e vai nos testar até o limite - disse.
FICHA TÉCNICA:Manchester United x Leeds United
Data e horário: 20/12/2020, às 13h30 (de Brasília)Local: Old Trafford (Manchester, ING)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:Manchester United (Técnico: Solskjaer)De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred, Pogba; Fernandes; Martial, Rashford.
Desfalques: Cavani (dúvida).
Leeds United (Técnico: Marcelo Bielsa)Meslier; Dallas, Ayling, Cooper, Alioski; Phillips, Raphinha, Rodrigo, Hernandez, Harrison; Bamford.
Desfalques: Robin Koch, Diego Llorente e Gaetano Berardi (lesionados).

