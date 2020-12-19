Manchester United x Leeds: onde assistir e prováveis escalações

O Manchester United volta à campo em busca de uma vaga no G4. Neste domingo, a equipe comandada por Solskjaer terá o Leeds United, de Marcelo Bielsa, como seu adversário. A partida ocorre em Old Trafford.
Antes da partida contra o Leeds, o treinador do Manchester United, Solskjaer, falou sobre o duelo deste domingo e relembrou seu tempo de jogador.
- Mal posso esperar (pelo confronto). Eu sei o quanto isso significa para nossos torcedores. Sei o quanto isso significa para o nosso clube, mas a outra parte é que vai surgir um tipo diferente de Leeds, com um treinador que realmente fez um ótimo trabalho com eles e vai nos testar até o limite - disse.
FICHA TÉCNICA:Manchester United x Leeds United
Data e horário: 20/12/2020, às 13h30 (de Brasília)Local: Old Trafford (Manchester, ING)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:Manchester United (Técnico: Solskjaer)De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred, Pogba; Fernandes; Martial, Rashford.
Desfalques: Cavani (dúvida).
Leeds United (Técnico: Marcelo Bielsa)Meslier; Dallas, Ayling, Cooper, Alioski; Phillips, Raphinha, Rodrigo, Hernandez, Harrison; Bamford.
Desfalques: Robin Koch, Diego Llorente e Gaetano Berardi (lesionados).