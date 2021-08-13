Manchester United x Leeds: onde assistir e prováveis escalações

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Neste sábado, o Manchester United receberá o Leeds United em sua casa, o Old Trafford, na cidade de Manchester, pela primeira rodada da Premier League 2021/2022. O confronto entre os dois rivais terá início às 8:30h (de Brasília).

Veja a tabela do InglêsO Manchester United, após terminar a última temporada como vice-campeão da Premier League e da Liga Europa, fez uma pré-temporada regular. Foram duas vitórias, um empate com o Brentford e apenas uma derrota, esta para o QPR.

- O importante é o que espero da minha equipe. Você pode se preparar para a oposição, mas para nós é sobre nós mesmos. Tivemos uma boa pré-temporada; as últimas semanas foram muito boas com todos de volta. Embora ainda não tenhamos alguns jogadores devido a lesões e Covid, ainda estamos nos sentindo confiantes para o jogo - disse Solskjaer, treinador do United.

Ao contrário do Manchester United, o Leeds não conseguiu fazer uma boa pré-temporada. A regularidade de derrotas e resultados negativos seguiu para a equipe inglesa, que venceu apenas um jogo, empatou outros dois e perdeu um total de três.

- Se fazes coisas semelhantes há muito tempo é natural que te aborreças, nesta pré-época tentamos substituir todos os exercícios, a forma como os transmitimos, a forma como demonstramos como os fazemos para que haja é algum tipo de novidade ou evolução nos recursos que usamos - disse Bielsa, treinador do Leeds.FICHA TÉCNICAMANCHESTER UNITED x LEEDS UNITED - PREMIER LEAGUE

Data e horário: 14/08/2021, às 8:30h (de Brasília)Local: Old Trafford, em Manchester (ING)Árbitro: Paul TierneyAssistentes: Constantine Hatzidakis e Neil DaviesOnde assistir: ESPN Brasil

MANCHESTER UNITED (Treinador: Ole Gunnar Solskjaer)De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Shaw; Matic, Pogba e Bruno Fernandes; Greenwood, Daniel James e Martial.

Desfalques: Telles, Rashford, Henderson e Lingard (lesionados).

LEEDS UNITED (Treinador: Marcelo Bielsa)Meslier; Ayling, Struijk, Cooper e Firpo; Koch, Raphinha, Rodrigo, Dallas, Harrison e Bamford.