Manchester United x Granada: onde assistir e as prováveis escalações

Crédito: Manchester United está próximo da semifinal da Europa League (CRISTINA QUICLER / AFP

O Manchester United busca garantir sua vaga na semifinal da Europa League e encara o Granada nesta quinta-feira, às 16h (horário de Brasília), pelo segundo confronto entre as equipes. Na partida de ida, os ingleses conquistaram uma importante vantagem ao vencerem os espanhóis por 2 a 0.Desafio

- Nós entraremos nesse jogo buscando a vitória. Sabemos que o Granada virá aqui e dará tudo de si, então temos que dominar a posse de bola e marcar gols. Temos que fazer um bom jogo e estar preparados caso eles tentem nos pressionar. Não podemos ceder oportunidades - disse Solskjaer.

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Favorito

Assim como na temporada passada, o Manchester United é o favorito para conquistar o título da Europa League. Em 2020, os Red Devils caíram nas semifinais para outro time espanhol, o Sevilla, mas não espera surpresas negativas nesta quinta-feira. Caso confirme a classificação, a equipe inglesa enfrenta o vencedor entre Roma e Ajax.

FICHA TÉCNICA:Manchester United x Granada

Data e horário: 15/4/2021, às 16h (de Brasília)Local: Old Trafford, em Manchester (ING)Onde assistir: FOX Sports

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MANCHESTER UNITED (Técnico: Solskjaer)De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Tuanzebe e Telles; Fred e Matic; Greenwood, Bruno Fernandes e Pogba; Cavani

Desfalques: Anthony Martial e Phil Jones (machucados). Luke Shaw, Scott McTominay e Harry Maguire (suspensos). Bailly (Covid-19)

GRANADA (Técnico: Diego Martínez)Silva; Foulquier, Sanchez, Vallejo e Neva; Herrera e Gonalons; Puertas, Montoro e Machis; Suarez