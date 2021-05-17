Manchester United x Fulham: onde assistir e prováveis escalações

Há poucos dias da final da Liga Europa, Ole Gunnar Solskjaer, treinador do Manchester United, falou sobre a chance de poupar alguns jogadores contra o Fulham.- Qualquer time que eu escolher, tem que ser um time e eles têm que ser jogadores que dão tudo em campo. Porque se você entrar em uma tentativa de jogo, se tiver outra coisa em mente, não vai para divididas como deveria, não corre normalmente, talvez não se concentre tanto. Existe mais perigo de se machucar nesse tipo de posição. Queremos ganhar ímpeto, queremos construir confiança porque, claro, perdemos as duas últimas em Old Trafford. Não queremos entrar em um jogo importante com um mau momento ou um mau pressentimento, por isso usamos esses dois jogos para obter resultados, mas também para obter confiança.