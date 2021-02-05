Manchester United x Everton: onde assistir e prováveis escalações

Tem duelo na parte de cima do Campeonato Inglês neste sábado. Na cidade de Manchester, o Manchester United recebe o Everton, pela 23ª rodada da competição. A bola rola às 17h (de Brasília), no Estádio Old Trafford, a casa dos Diabos Vermelhos.
+ Veja a tabela da Premier LeagueO Manchester United, que aplicou uma goleada por 9 a 0 na última rodada, quer mostrar que o estoque de gols não acabou com o Southampton. Vice-líder do Inglês, os Diabos Vermelhos não querem deixar o rival Manchester City se distanciar na tabela.
- Não creio que ninguém se empolgue com o placar (contra o Southampton) porque sabemos que jogamos contra dez homens pelo jogo completo. Claro, é desanimador quando eles perdem um jogador como fizeram. Quando chegamos ao 2 a 0, o jogo estava mais ou menos acabado. Na verdade, não mencionamos o jogo, todo o foco está no Everton - disse Solskjaer.
Depois de uma grande vitória fora de casa no meio de semana contra o Leeds, o Everton quer manter o bom momento para buscar mais uma vitória. E os Toffees também vão em busca de vingança contra o time que tirou a equipe de Carlo Ancelotti da Copa da Liga Inglesa.
- Jogamos duas partidas contra o Manchester United em casa e perdemos as duas. Há algo que temos que mudar, com certeza. Se seguirmos da mesma forma que jogamos nos jogos do Goodison Park, vamos perder. Tentamos planejar uma estratégia diferente e veremos como funciona - disse Ancelotti.
FICHA TÉCNICA
Manchester United x EvertonCampeonato Inglês - 23ª RodadaData e horário: 06/02/2021, às 17h (de Brasília)Local: Estádio Old Trafford, em Manchester (ING)Árbitro: Jonathan MossAssistentes: Marc Perry e Dan RobathanOnde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS TIMES
MANCHESTER UNITED (Técnico: Ole Gunnar Solskjaer)De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire e Luke Shaw; McTominay, Pogba, Rashdord, Bruno Fernandes e Martial; Cavani.
Desfalques: Phil Jones (lesionado).
EVERTON (Técnico: Carlo Ancelotti)Olsen; Holgate, Keane, Godfrey e Digne; Doucouré, André Gomes, Iwobi, Sigurdsson e Richarlison; Calvert-Lewin.
Desfalques: Pickford, Allan e Gbamin (lesionados).