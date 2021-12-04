  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Manchester United x Crystal Palace: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League
Manchester United x Crystal Palace: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

Ralf Rangnick estreia à beira do gramado para comandar os Diabos Vermelhos, que chegam embalados após vitória contra o Arsenal e sonham com a vaga na Champions League...
LanceNet

04 dez 2021 às 14:21

Publicado em 04 de Dezembro de 2021 às 14:21

Após conquistar uma grande vitória sobre o Arsenal, o Manchester United recebe o Crystal Palace neste domingo, às 11h (horário de Brasília), pela Premier League. O duelo marca a estreia de Ralf Rangnick sob comando dos Red Devils, que sonham em entrar no G-4 do Campeonato Inglês.CHEGOU COM TUDO- No mundo ideal, nós estaremos entre os quatro primeiros regularmente, mas também brigando por títulos. Nós estamos na Champions League e acredito que possamos ir longe no torneio. O DNA do clube é claro. Estou ciente do que está acontecendo aqui e na Premier League e meu maior objetivo é trazer mais equilíbrio ao time - disse Ralf Rangnick, novo técnico do Manchester United.
ROUBA PONTOSApesar de uma campanha irregular, o Crystal Palace tem dado trabalho para algumas equipes do Big Six. Embora tenha sofrido derrotas duras para Chelsea e Liverpool, a equipe londrina conquistou vitórias sobre o Manchester City, Tottenham e arrancou um empate contra o Arsenal em que os Gunners igualaram o marcador no último lance da partida.
FICHA TÉCNICA:Manchester United x Crystal Palace
Data e horário: 5/12/2021, às 11h (de Brasília)Local: Old Trafford, em Manchester (ING)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MANCHESTER UNITED (Técnico: Ralf Rangnick)De Gea; Dalot, Lindelof, Maguire e Telles; McTominay e Fred; Sancho, Bruno Fernandes e Rashford; Cristiano Ronaldo
Desfalques: Raphael Varane, Nemanja Matic e Paul Pogba (machucados). Casemiro (suspenso)
CRYSTAL PALACE (Técnico: Patrick Vieira)Guaita; Tomkins, Andersen, Guehi e Mitchell; Gallagher, Milivojevic e Kouyate; Ayew, Benteke e Zaha
Desfalques: James McArthur e Nathan Ferguson (machucados). Joel Ward (suspenso)
Crédito: Manchester United espera aproveitar bom momento

