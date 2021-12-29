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Manchester United x Burnley: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

Manchester United tropeçou na última segunda-feira ao empatar contra o Newcastle e encara novo adversário da zona do rebaixamento visando se aproximar do G-4...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 dez 2021 às 14:11

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 14:11

Após tropeçar diante do Newcastle, o Manchester United recebe o Burnley nesta quinta-feira, às 17h15, pela Premier League. Enquanto os Diabos Vermelhos buscam se aproximar do G-4 por uma vaga na Champions League, os visitantes tentam fugir da zona de rebaixamento.NECESSIDADE DE AJUSTES- Nosso problema é que concedemos muitos momentos de transição (contra o Newcastle). Isso não é um problema apenas dos defensores, mas de todo o time. Todo técnico ambicioso gostaria de dar passos mais rápidos e mais longos adiante - disse Ralf Rangnick, comandante do Manchester United.
> Veja a tabela da Premier League
DUAS SEMANAS SEM JOGODevido aos problemas relacionados a Covid-19, o Burnley não entra em campo desde o último dia 12 de dezembro, quando empatou com o West Ham. A equipe de Sean Dyche tem apenas 15 jogos disputados na Premier League apesar do Campeonato Inglês estar na 20ª rodada.
FICHA TÉCNICA:Manchester United x Burnley
Data e horário: 30/12/2021, às 17h15 (de Brasília)Local: Old Trafford, em Manchester (ING)Onde assistir: ESPN Brasil e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MANCHESTER UNITED (Técnico: Ralf Rangnick)De Gea; Dalot, Varane, Maguire e Telles; Fred, McTominay; Sancho e Van de Beek; Cristiano Ronaldo e Cavani
Desfalques: Paul Pogba (machucado). Bruno Fernandes (suspenso). Victor Lindelof (Covid-19)
BURNLEY (Técnico: Sean Dyche)Pope; Lowton, Mee, Tarkowski e Taylor; Gudmundsson, Westwood, Brownhill e McNeil; Cornet e Wood
Desfalques: Ashley Barnes e Connor Roberts (machucados)
Crédito: ManchesterUnitednãoconseguiuvencernaúltimarodadadaPremierLeague(Divulgação/ManchesterUnited

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