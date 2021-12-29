Manchester United x Burnley: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

Após tropeçar diante do Newcastle, o Manchester United recebe o Burnley nesta quinta-feira, às 17h15, pela Premier League. Enquanto os Diabos Vermelhos buscam se aproximar do G-4 por uma vaga na Champions League, os visitantes tentam fugir da zona de rebaixamento.NECESSIDADE DE AJUSTES- Nosso problema é que concedemos muitos momentos de transição (contra o Newcastle). Isso não é um problema apenas dos defensores, mas de todo o time. Todo técnico ambicioso gostaria de dar passos mais rápidos e mais longos adiante - disse Ralf Rangnick, comandante do Manchester United.