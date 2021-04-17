Manchester United x Burnley: onde assistir e prováveis escalações

Tentando se aproximar novamente do Manchester City, o United recebe o Burnley, neste domingo, às 12h (de Brasília). Os visitantes, por outro lado, querem se distanciar da zona de rebaixamento.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
Antes da partida, Solskjaer falou sobre a chance remota de conquistar o título da Premier League na temporada.- É claro que nunca desistiremos. O Manchester United nunca desistirá. Este time, esse clube teve muitos reveses, muitas reviravoltas ótimas para ter isso em nosso DNA. Mas não é realista, porque quando você tem uma equipe tão consistente como o Man City, você não espera que eles percam três jogos nos últimos seis, mas enquanto fizermos nosso trabalho, sabemos que queremos terminar a temporada fortes. Então, um jogo de cada vez.
FICHA TÉCNICAManchester United x BurnleyData e horário: 18/04/2021, às 12h (de Brasília)Local: Old Trafford (Manchester, ING)Onde assistir: Fox Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESManchester UnitedHenderson; Shaw, Maguire, Lindelof e Wan-Bissaka; McTominay e Fred; Pogba, Bruno Fernandes e Rashford (Greenwood); Cavani.
BurnleyPope (Peacock-Farrell); Lowton, Tarkowski, Mee e Pieters; Gudmundsson, Brownhill, Westwood e McNeil; Chris Wood e Vydra.